Nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng An ninh Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã và đang chủ động triển khai các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, xã Đại Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 7 xã thuộc huyện Phú Xuyên trước đây. Với diện tích lớn và dân số hơn 74.000 người đặt ra những áp lực lớn về an ninh trật tự cho lực lượng Công an xã.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ gốc

Trước tình hình đó, lực lượng An ninh Công an xã Đại Xuyên với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ gốc” đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác về an ninh đối ngoại, an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, quản lý người nước ngoài và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.

Lực lượng An ninh Công an xã Đại Xuyên làm việc, tuyên truyền tại công ty có công nhân là người nước ngoài

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Công an cấp trên, lực lượng an ninh Công an xã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác nắm tình hình, lực lượng An ninh Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý; chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Về công tác bảo đảm an ninh chính trị, lực lượng An ninh đã tham mưu bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn như: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Xử lý ngay các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

Trên không gian mạng, Công an xã Đại Xuyên đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, định hướng dư luận theo hướng xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, tổ An ninh Công an xã đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính: 6 trường hợp với tổng số tiền 52 triệu đồng về các hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng…, vi phạm lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, người nước ngoài cư trú không khai báo theo quy định, xây dựng công trình kiên cố khác không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi….

Song song với đó, công tác tuyên truyền luôn được Công an xã đặc biệt chú trọng. Lực lượng An ninh xã đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; củng cố và duy trì hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, mới đây, đoàn công tác Công an xã Đại Xuyên do Thiếu tá Tạ Hoàng Công – Phó Trưởng Công an xã phụ trách tổ An ninh làm Trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đến thăm, động viên và trao tặng 1 chiếc đàn Casio trị giá 5 triệu đồng cho Trung tâm Khuyết tật Hoàng Nguyên, thôn Hoàng Nguyên, xã Đại Xuyên nhằm phục vụ hoạt động học tập, vui chơi cho các cháu nhỏ khuyết tật đang được chăm sóc tại đây.

Tổ An ninh Công an xã đến thăm, động viên và trao tặng 1 chiếc đàn Casio trị giá 5 triệu đồng cho Trung tâm Khuyết tật Hoàng Nguyên

Phía sau sự bình yên tại xã Đại Xuyên là những nỗ lực bền bỉ, mưu trí, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, cống hiến thầm lặng của biết bao con người. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng An ninh Công an xã Đại Xuyên đang từng ngày tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị; tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú, lao động trên địa bàn, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.