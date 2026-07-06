Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành nghề đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo cơ cấu lại ngành nghề đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc thành phố quản lý, gắn với nhu cầu của thị trường lao động số…

Hà Nội phát triển thị trường lao động số

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch về xây dựng, phát triển thị trường lao động số thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu số hóa 100% dữ liệu việc làm; việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu người tìm việc - việc tìm người được thực hiện trên Cổng thông tin việc làm Thành phố.

Đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ; phấn đấu giảm từ 30% đến 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động. 100% Bản tin thị trường lao động là bản điện tử.

Đặc biệt, thành phố sẽ cơ cấu lại ngành nghề đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc thành phố quản lý, gắn với nhu cầu của thị trường lao động số; ưu tiên các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và phân tích dữ liệu nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng cung - cầu nhân lực công nghệ.

UBNDTP Hà Nội yêu cầu triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển thị trường lao động số Thủ đô. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 180.000 lao động.