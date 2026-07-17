Đánh chồng nữ chủ quán massage vì bị đòi tiền khi chưa sử dụng dịch vụ

ANTD.VN - Cho rằng mình chưa được nữ nhân viên chăm sóc nên Quang không thanh toán tiền dẫn đến cãi chửi nhau và xô xát với nữ chủ quán massage...

Ngày 17-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Tiến Quang (SN 1988, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội), Bùi Tiến Đạt (SN 1998, trú xã Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thế Đan (SN 2007, ở xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Cùng vụ án, Tòa cũng đưa 3 bị cáo khác ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 29-8-2025, Nguyễn Tiến Quang chở Bùi Tiến Đạt và Nguyễn Thế Đan đến cơ sở massage của bà Nguyễn Thị Phượng tại xã Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, Quang bảo một nữ nhân viên lên phòng massage ở tầng 2 để phục vụ mình, còn Đạt và Đan ngồi dưới tầng 1 chờ.

Ảnh minh họa.

Lên phòng tắm rửa xong, Quang ra ngoài thì không thấy nữ nhân viên phục vụ nên xuống tầng 1 để đi về. Lúc này, Quang bị nữ chủ quán yêu cầu thanh toán tiền. Cho rằng mình chưa sử dụng dịch vụ nên Quang không thanh toán dẫn đến hai bên cãi chửi nhau.

Bực tức, Quang dùng chân đạp đổ biển hiệu, cầm ghế mây ném vào cửa kính của cơ sở massage gây rạn nứt rồi bỏ đi. Thấy vậy, bà Phượng cầm gậy kim loại đuổi theo, vụt về phía Quang. Quang giằng được và vụt vào đầu bà Phượng. Ngoài ra, Quang còn nhặt gạch, ném trúng cửa kính của quán.

Sau đó, Quang, Đạt và Đan lên xe mô tô di chuyển ngược chiều hướng về khu vực ngã tư Trâu Quỳ, xã Gia Lâm.

Trong thời gian này, ông Trương Xuân Tấn (chồng bà Phượng) chở Nguyễn Huy Hải (SN 2004, ở xã Gia Lâm, Hà Nội) đến cơ sở massase. Tại đây, ông Tấn được vợ kể lại sự việc cho nghe và chỉ về hướng nhóm Quang vừa di chuyển. Thấy vậy, ông Tấn điều khiển xe mô tô chở Hải đuổi theo.

Khi gặp nhóm của Quang, ông Tấn chửi, yêu cầu quay lại. Quang dừng xe, sau đó cùng cả nhóm đấm, đá nhiều cái vào vùng đầu và người ông Tấn làm nạn nhân bất tỉnh. Ngoài ra, nhóm thanh niên này còn đuổi đánh Hải. Do không đuổi kịp, Quang quay lại, tiếp tục đá vào người ông Tấn và nhặt viên gạch dưới đường ném trúng đầu nạn nhân.

Sau khi đánh ông Tấn, nhóm Quang điều khiển xe mô tô bỏ chạy về quán ăn “Nhà hàng A Béo” ở khu 31ha, xã Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, Quang kể lại cho Ngô Phạm Hải Long (SN 2005, ở xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Văn Mạnh (SN 2003, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) và Khuất Xuân Trọng (SN 1993, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) biết vụ việc vừa xảy ra, đồng thời rủ cả nhóm đi đánh nhau.

Quang bảo Mạnh lấy tuýp kim loại có gắn dao, còn Long, Mạnh và Đạt ra bãi để xe đối diện cửa hàng cầm theo vỏ chai bia làm hung khí đi đánh nhau. Sau đó, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên 2 xe máy di chuyển ra khu vực ngã tư Trâu Quỳ với tốc độ cao.

Trên đường di chuyển, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi. Quá trình di chuyển, Quang còn để mũi dao chạm xuống đường gây ra tiếng động. Khi cả nhóm đi đến khu vực đường Cổ Bi thì nhìn thấy nhiều người đang đứng vây quanh chỗ ông Tấn.

Lúc này, Long và Mạnh xuống xe, cầm vỏ chai bia ném xuống đường. Đạt giật lấy tuýp kim loại từ tay Quang, đuổi những người đang đứng vây quanh ông Tấn làm họ sợ hãi bỏ chạy.

Nhóm Quang đến gần thấy ông Tấn nằm gục dưới đường, chảy nhiều máu ở vùng đầu nên không đánh ông Tấn nữa. Sau đó, tất cả cùng quay về quán “Nhà hàng A Béo”.

Ông Tấn được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, rồi chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị. Hiện, ông Tấn vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Theo kết luận giám định, bị hại bị tổn hại hơn 90% sức khỏe.

Đưa vụ án ra xét xử, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại của người thân bi hại.