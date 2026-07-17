Kịp thời ngăn chặn vụ “bắt cóc online”, bảo vệ an toàn người dân

ANTD.VN - Chỉ trong hơn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về một nam thanh niên mất liên lạc bí ẩn, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đây là vụ lừa đảo theo thủ đoạn "bắt cóc online", nhanh chóng tìm thấy nạn nhân và ngăn chặn kịp thời âm mưu chiếm đoạt 300 triệu đồng của các đối tượng.

Công an phường bàn giao cháu H cho gia đình

Khoảng 0h ngày 14-7, Công an phường Tây Hồ tiếp nhận trình báo của anh H.M.H (SN 1972, trú tại chung cư Golden Westlake, số 151 Thụy Khuê, phường Tây Hồ) về việc con trai là H.T.H (SN 2003) rời khỏi nhà từ trưa 13-7 và sau đó hoàn toàn mất liên lạc.

Xác định vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan trực tiếp đến an toàn của công dân, chỉ huy Công an phường Tây Hồ đã khẩn trương chỉ đạo Tổ Phòng, chống tội phạm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát thông tin, truy tìm tung tích nạn nhân với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Qua quá trình phân tích tài liệu, đối chiếu các nguồn thông tin thu thập được, cán bộ Công an nhanh chóng nhận định đây không phải vụ mất tích thông thường mà có nhiều dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Công an, hay còn gọi là "bắt cóc online" - loại tội phạm công nghệ cao đang diễn biến ngày càng tinh vi, nhắm vào tâm lý lo sợ của người dân.

Theo xác minh, các đối tượng đã gọi điện cho anh H.T.H, tự xưng là cán bộ điều tra, dựng lên câu chuyện nạn nhân có liên quan đến hành vi "rửa tiền". Bằng các thủ đoạn uy hiếp tinh thần, chúng liên tục yêu cầu anh H.T.H tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và di chuyển đến địa điểm khác để "phục vụ điều tra".

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tiếp tục gọi điện cho người thân của nạn nhân, thông báo muốn đưa anh H.T.H trở về thì gia đình phải chuẩn bị 300 triệu đồng để "giải quyết vụ việc". Đây là chiêu thức quen thuộc của tội phạm "bắt cóc online", tạo ra tình huống giả nhằm khiến gia đình hoảng loạn, từ đó chuyển tiền theo yêu cầu mà không kịp kiểm chứng thông tin.

Trước diễn biến khẩn cấp, lực lượng Công an phường Tây Hồ tập trung rà soát, truy vết từng dấu vết, đồng thời mở rộng xác minh nhiều địa điểm nghi vấn. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, tổ công tác xác định anh H.T.H đang có mặt tại khu vực ngõ 51 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay sau đó, cán bộ Công an tiếp tục kiểm tra hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú và các quán cà phê trên địa bàn. Đến 12h15 ngày 14-7, tổ công tác đã phát hiện anh H.T.H tại một quán cà phê trên phố Vân Hồ 3, kịp thời đưa về trụ sở an toàn, chấm dứt hoàn toàn sự khống chế từ xa của các đối tượng và ngăn chặn nguy cơ gia đình bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Hiện Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao anh H.T.H cho gia đình.

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu làm việc qua điện thoại hoặc đề nghị chuyển tiền để phục vụ điều tra. Cơ quan Công an không làm việc với công dân theo hình thức này và tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động xác minh thông tin, liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo cho người thân để được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.