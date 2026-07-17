4,9 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị chuyển cơ quan điều tra

ANTD.VN - Trong 7 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, vụ phát hiện hơn 33.000 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá trên 4 tỷ đồng, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các lực lượng chức năng trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm trên địa bàn.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 33.000 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá trên 4 tỷ đồng,

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai nhiều đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao.

Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 15-7, Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã kiểm tra 154 vụ việc, đạt khoảng 93% so với cùng kỳ năm 2025 (165 vụ). Trong số này có 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Tổng giá trị xử lý vi phạm trong gần 7 tháng đạt gần 9 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 1,7 tỷ đồng, bán hàng hóa tịch thu thu về hơn 434 triệu đồng, nâng tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước lên 2,1 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 15-7, Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã kiểm tra 154 vụ việc

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 1,1 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 798 triệu đồng và chuyển cơ quan điều tra xử lý số hàng hóa vi phạm có tổng trị giá lên tới 4,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong kỳ thống kê tháng 7 (từ ngày 16-6 đến 15-7), Đội Quản lý thị trường số 8 đã kiểm tra 11 vụ việc, trong đó 2 vụ được chuyển cơ quan điều tra. Tổng giá trị xử lý vi phạm trong một tháng lên tới 4,6 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng giá trị xử lý của cả 7 tháng đầu năm. Riêng giá trị hàng hóa vi phạm chuyển khởi tố đạt 4,2 tỷ đồng, cho thấy nhiều vụ việc có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng.

Điển hình là vụ kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại thôn 4 Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày 25-6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Đăng T. (SN 1992, trú tại xã Phù Đổng) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn quần áo được cất giấu trong cơ sở. Kết quả kiểm đếm xác định có 33.670 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Adidas, Nike, Lacoste, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Dior, Versace, Moncler và D&G.

Theo giá niêm yết tại cơ sở, toàn bộ lô hàng có tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ việc có quy mô lớn về hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu được phát hiện trên địa bàn Hà Nội trong thời gian gần đây.

Hiện toàn bộ số hàng hóa cùng hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng các kho hàng, điểm tập kết hoặc cơ sở kinh doanh nằm xen kẽ trong khu dân cư để cất giấu hàng hóa, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường với Công an, cơ quan Thuế và chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, kịp thời phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và ổn định trên địa bàn Thủ đô.