Xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn

ANTD.VN - Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP.HCM và Đồng Nai.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.

Các đối tượng Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đồng loạt triển khai tại Lào Cai và Ninh Bình, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ số lượng lớn súng hơi nén PCP, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, chế tạo vũ khí.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ thêm nhiều vũ khí, linh kiện phục vụ chế tạo súng.

Mở rộng chuyên án về chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định nhiều đối tượng liên quan đang hoạt động tại TP.HCM và Đồng Nai. Đây được xác định là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, cung cấp linh kiện cho toàn bộ đường dây.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an “không đánh khúc đầu, khúc giữa mà đánh cả đường dây”, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 60 CBCS chia thành 3 tổ công tác phối hợp với CATP.HCM và CATP Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Bề ngoài, đây chỉ là các xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên bên trong lại được đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, hoạt động khép kín, không treo biển hiệu, không quảng cáo, lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng liên quan gồm Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm; 113 hộp tiếp đạn; 300 phôi hợp kim nhôm; hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng; 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP, sau đó cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài nước.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, trú tại TP Đồng Nai, là đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3 - bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, các sản phẩm do Trần Hữu Tráng thiết kế và chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp - đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó. Đây là mắt xích quan trọng giúp Ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí quân dụng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã xây dựng quy trình sản xuất, lắp ráp súng tương đối hoàn chỉnh, hoạt động có tổ chức, liên kết giữa nhiều địa phương và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với tình hình an ninh, trật tự.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh, thể hiện tinh thần mưu trí, sắc bén, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.