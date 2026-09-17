Từ một ca tuần tra, nối lại cuộc đoàn tụ gia đình

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) phát hiện một cụ bà đi lang thang trên đường, có biểu hiện bất thường và không nhớ được địa chỉ nơi ở. Bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng xác minh, tìm người thân và đưa cụ bà trở về gia đình an toàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Việt Hưng phát hiện một cụ bà có biểu hiện bất thường, đi một mình trên đường và không thể nhớ được địa chỉ nơi ở.

Nhận thấy cụ bà có nguy cơ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục di chuyển một mình, tổ công tác lập tức tiếp cận, ân cần thăm hỏi, động viên và đưa cụ về trụ sở Công an phường để được hỗ trợ.

Tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng đã tận tình chăm sóc, động viên, giúp cụ bà ổn định tinh thần. Song song với đó, lực lượng Công an khẩn trương xác minh các thông tin liên quan đến nhân thân, nơi cư trú và tìm kiếm người thân của cụ.

Cụ bà được đưa về bên người thân

Với tinh thần trách nhiệm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Việt Hưng nhanh chóng xác định được thông tin của cụ bà, đồng thời liên hệ với gia đình để thông báo sự việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cụ bà được Công an phường bàn giao cho gia đình trong tình trạng an toàn.

Khoảnh khắc gặp lại người thân, đại diện gia đình không giấu được niềm vui và xúc động. Gia đình đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng, đặc biệt là các thành viên Tổ Cảnh sát trật tự đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và giúp cụ bà trở về nhà an toàn.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng Công an, gia đình sau đó đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường, bày tỏ sự trân trọng đối với những việc làm đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Việc kịp thời phát hiện, hỗ trợ người cao tuổi đi lạc tuy là một việc làm nhỏ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với mỗi gia đình. Không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, hành động tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng còn cho thấy tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ được thể hiện từ những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Từ những ca tuần tra trên đường phố đến việc hỗ trợ một người dân gặp khó khăn, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng có mặt, giúp đỡ nhân dân khi cần thiết tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân ngay từ cơ sở.