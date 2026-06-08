Từ 1/7: Nhà hàng, khách sạn, quán cà phê mở nhạc phải trả tiền bản quyền?

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, bạn đọc hỏi, từ 1/7/2026, nhiều quy định mới về quyền tác giả được áp dụng. Vậy, từ thời điểm đó, các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê mở nhạc có phải trả tiền bản quyền?

Điều 33 Nghị định 134/2026/NĐ-CP quy định về biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan như sau:

Số tiền bản quyền chi trả (tính theo năm) = Mức lương cơ sở x Hệ số điều chỉnh. Trong đó, mức lương cơ sở sau ngày 1/7 là 2,53 triệu đồng/tháng; Hệ số điều chỉnh được quy định cụ thể theo bảng.

Với các hoạt động kinh doanh, thương mại tại quán cà phê - giải khát; Nhà hàng, phòng hội thảo, hội nghị; Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phòng; Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, Khu vui chơi giải trí…áp dụng quy định phân loại đô thị như sau: Thành phố Hà Nội vàTP.HCM: Áp dụng theo khung giá; Đô thị loại I: Áp dụng 80% khung giá; Đô thị loại II: Áp dụng 50% khung giá; Đô thị loại III: Áp dụng 20% khung giá. Vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì áp dụng 10% khung giá.

Biểu mức tiền bản quyền áp dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả và áp dụng tương tự cho chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình được sử dụng.

Như vậy, từ 1/7/2026, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi… mở nhạc cho khách nghe phải trả tiền bản quyền theo quy định. Dù không phải là quy định mới, song đây là việc Nhà nước chuẩn hóa, quy định rõ hơn cách tính phí bản quyền với hoạt động kinh doanh sử dụng âm nhạc.

Về thu, phân chia tiền bản quyền với tác phẩm, Nghị định 134/2026 nêu rõ, tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải có cơ chế giám sát để bảo đảm các khoản tiền bản quyền thu từ việc cấp phép được lưu trữ trong tài khoản tách biệt với các tài sản, tài khoản, các khoản thu, chi khác của tổ chức, bao gồm cả trường hợp không thể phân chia tiền bản quyền thu được do không tìm thấy hoặc không liên lạc được với tác giả, đồng tác giả…

Tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phân chia tiền bản quyền thu được theo quy định trên cơ sở thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đã ủy quyền theo kỳ hạn và không được để chậm quá 6 tháng kể từ ngày thu được tiền bản quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được giữ lại một khoản tiền trên tổng số tiền bản quyền thu được để chi cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức theo quy định.

Chi phí cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức là tổng các khoản chi cho các hoạt động do tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo ủy quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, các chi phí quản lý khác nhưng không được vượt quá các chi phí hợp lý để quản lý quyền tác giả, quyền liên quan theo từng giai đoạn phát triển của tổ chức.

Chi phí phải được ghi nhận trong các báo cáo quyết toán tài chính của tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan sau khi có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập.

Khoản tiền giữ lại phải trên cơ sở thỏa thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đã ủy quyền, có thể được điều chỉnh phù hợp theo giai đoạn và phải đáp ứng điều kiện quy định.