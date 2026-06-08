Mang dao chặt thịt để "phòng thân", hai thanh niên bị tổ công tác 141 bắt giữ

ANTD.VN - Phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy chở nhau lúc rạng sáng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 đã đuổi theo, chặn dừng kiểm tra hành chính, qua đó thu giữ 2 con dao chặt thịt.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường N16 thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y25/KH141-CATP Hà Nội phát hiện hai thanh - thiếu niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Hai thanh niên mang theo dao chặt thịt với mục đích để... phòng thân

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển xe là Bàn Hải Đăng, SN 2009 điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen mang biển kiểm soát 29Z6-2221, chở theo Triệu Khánh Hưng, SN 2008. Cả hai cùng trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lài Cai.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng mang theo hai con dao chặt thịt bằng kim loại bản rộng. Ban đầu, Đăng và Hưng nói dối là nhặt được, nhưng sau đó phải thừa nhận đã chuẩn bị sẵn, mang theo bên mình để "phòng thân".

Tổ công tác Y25/KH141 đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Công an xã Hòa Lạc để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.