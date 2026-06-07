Bắt đối tượng truy nã về tội đe dọa giết người

ANTD.VN - Ngày 7-6-2026, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã về tội đe dọa giết người cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng Vinh

Khoảng 8h30 ngày 28/5/2026, trong quá trình tuần tra trên phố Phú Thượng, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, xác định danh tính đối tượng là Nguyễn Quốc Vinh (SN 1979); thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua nhận dạng và đối chiếu các thông tin, Công an phường Phú Thượng xác địnhVinh đang bị Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội “Đe dọa giết người”.

Ngay sau đó tổ công tác - Công an phường Phú Thượng đã đưa người này về trụ sở, lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo quy định.