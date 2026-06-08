Gian dối trong việc mua bán xe ô tô đầu kéo để chiếm đoạt tiền

ANTD.VN - Lợi dụng tư cách pháp nhân, Bảo gian dối về việc công ty của mình có xe đầu kéo bán và hứa hẹn với người có nhu cầu mua phương tiện để chiếm đoạt tiền...

Ngày 8-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Quốc Bảo (SN 1992, ở phường Tương Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Lại Ngọc Hải (SN 1976), ở Ninh Bình.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Bảo là đối tượng không có nghề nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu mua xe ô tô đầu kéo để phục vụ kinh doanh của các cá nhân nên Bảo thành lập Công ty TNHH Vận tải ô tô Quốc Bảo với ngành nghề kinh doanh là vận tải hàng hóa bằng đường bộ và bán buôn, bán lẻ ô tô.

Sau đó, Bảo lợi dụng tư cách pháp nhân, gian dối về việc công ty của mình có xe đầu kéo rồi hứa hẹn với người có nhu cầu mua xe để chiếm đoạt tiền.

Do công ty của Bảo mới thành lập, chưa có uy tín trên thị trường mua bán xe nên bị cáo đặt vấn đề nhờ anh Vũ Mạnh Cường (SN 1990, ở Ninh Bình) là Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại dịch vụ An Thịnh Phát (Công ty An Thịnh Phát) ký hợp đồng với Công ty cổ phần Hạ tầng thiết bị và môi trường Hà Nội (Công ty môi trường Hà Nội) để mua 2 chiếc xe đầu kéo với giá hơn 1,1 tỷ đồng/1 xe.

Cùng thời gian này, Bảo biết thông tin ông Lại Ngọc Hải có nhu cầu tìm mua xe ô tô đầu kéo. Do đó, Bảo giới thiệu với ông Hải mình là nhân viên của Công ty An Thịnh Phát do anh Cường làm Giám đốc. Hiện, Công ty có chủng loại xe mà ông Hải đang muốn mua. Bảo hướng dẫn ông Hải đến bãi xe tại khu vực chân cầu Đông Trù, Hà Nội để xem xe.

Sau khi xem xe, ông Hải đồng ý mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu CNHT với giá 1,135 tỷ đồng. Để tạo dựng thêm lòng tin, ngày 26-5-2020, bị cáo nhờ anh Cường ký hợp đồng mua bán xe với ông Hải, cam kết trong 10 ngày khi nhận đủ tiền sẽ giao xe và giấy tờ cho ông Hải.

Sau khi ký hợp đồng mua xe, ông Hải đã chuyển khoản số tiền hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty An Thịnh Phát. Sau khi nhận được tiền, Công ty An Thịnh Phát đã chuyển lại đầy đủ số tiền trên cho Trần Quốc Bảo.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Bảo chỉ chuyển khoản cho Công ty Môi trường Hà Nội số tiền 205 triệu đồng để đặt cọc mua xe cho ông Hải. Số tiền 930 triệu đồng còn lại, bị cáo chiếm đoạt sử dụng mua chiếc xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC khác rồi bán cho người khác và ngắt liên lạc.

Ngày 31-5-2024, ông Lại Ngọc Hải đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an trình báo. Đến ngày 9-8-2025, Trần Quốc Bảo bị bắt tạm giam và điều tra về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đưa Trần Quốc Bảo ra xét xử, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ một số tình tiết của vụ án.