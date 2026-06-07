Khẩn trương xử lý vụ xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Võ Chí Công

ANTD.VN - Lượng lớn bùn đất rơi vãi kéo dài khoảng 100m trên đường Võ Chí Công đã khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Sau khi khẩn trương khắc phục hiện trường, Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện theo quy định.

Khoảng 0h10 ngày 7-6, trên tuyến đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra sự việc xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Bùn đất rơi vãi kéo dài cả trăm mét đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Qua ghi nhận, một lượng lớn bùn đất rơi vãi kéo dài khoảng 100m trên mặt đường, từ khu vực ngõ 685 Lạc Long Quân theo hướng lên cầu Nhật Tân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Tây Hồ nhanh chóng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm các phương tiện di chuyển an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường triển khai thu dọn bùn đất, làm sạch mặt đường nhằm khôi phục điều kiện giao thông bình thường trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt xử lý, khắc phục tình trạng bùn đất rơi vãi, đảm bảo người dân đi lại an toàn

Song song với công tác khắc phục hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các điều kiện hoạt động vận tải, tải trọng phương tiện và giấy tờ liên quan đối với người điều khiển cũng như phương tiện gây ra vụ việc.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 30B-430.xx được xác định là anh Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại Hà Nội). Làm việc với cơ quan Công an, anh T. cho biết vào thời điểm trên điều khiển xe tải chở bùn thải lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Xuân La đi cầu Nhật Tân.

Khi đến khu vực xảy ra sự việc, do phát hiện vật cản trên đường nên đã phanh gấp, khiến lượng bùn đất phía sau dồn lên làm bật tụ ben và rơi xuống mặt đường.

Tài xế xe tải đã bị lập biên bản xử lý theo quy định

Sau khi phát hiện sự cố, lái xe đã chủ động dừng phương tiện để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý, khắc phục hậu quả.

Kết quả kiểm tra xác định phương tiện không vi phạm các quy định về tải trọng, kích thước thành thùng hàng và các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn T. về hành vi điều khiển xe làm rơi vãi vật liệu trên đường bộ.

Với hành vi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 3 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, tại thời điểm xảy ra vụ việc có 2 trường hợp người điều khiển xe mô tô bị trượt ngã khi lưu thông qua khu vực bùn đất rơi vãi.

Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy các trường hợp này chỉ bị xây xát nhẹ, không xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Những người liên quan đề nghị tự khắc phục hậu quả.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải hàng hóa cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông;

Thực hiện che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định, không để rơi vãi vật liệu ra đường gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.