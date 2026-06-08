4 đối tượng mua bán, tiêu thụ gia súc nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường bị khởi tố

ANTD.VN - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa điều tra làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng tiêu thụ số lượng lớn gia súc mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Văn Thành (SN 1972), trú tại xã Biện Thượng và Trần Quốc Điển (SN 1966), trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 3-6-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an xã Hoạt Giang kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Trần Quốc Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 10 con lợn đang chờ giết mổ. Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quốc Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 con lợn bị bệnh mà đối tượng mua của Hoàng Văn Thành.

Trước đó, ngày 2-6, do đàn lợn 21 con có biểu hiện bị bệnh, nhiều con bỏ ăn nên Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông là người làm nghề môi giới mua bán lợn để tìm đầu mối tiêu thụ. Sau khi được Đông giới thiệu, Hoàng Văn Thành đã trực tiếp đến xem đàn lợn. Mặc dù biết rõ lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì ham lợi nhuận, Thành vẫn thỏa thuận mua toàn bộ 21 con lợn trên với giá hơn 71 triệu đồng rồi bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Số lợn nhiễm bệnh được phát hiện liên quan đến vụ án

Sau khi mua số lợn trên, Trần Quốc Điển đã đưa về cơ sở của gia đình để tổ chức giết mổ, tiêu thụ. Bước đầu, Điển khai nhận đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để bán lại cho người tiêu dùng. Đối với số lợn còn lại, do xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn và lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Điển đã thuê người vận chuyển đi cất giấu tại nhà người thân nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Qua xác minh mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ 7 con lợn bệnh được giấu tại nhà người thân của Điển. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định số lợn trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.