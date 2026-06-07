Thông báo kết quả giải quyết vụ án Nguyễn Thị Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985; trú tại ngách 3/10 Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3-6-2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc chuyển hồ sơ để truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo kết quả giải quyết vụ án nêu trên cho các bị hại được biết (có danh sách bị hại kèm theo); đề nghị các bị hại theo dõi kết quả giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

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