Khởi tố đối tượng liên tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trọng (SN 1990), trú tại phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trọng từng nhiều lần vào tù, tuy nhiên sau khi được mãn hạn không hoàn lượng mà tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người lao động lương thiện.

Khoảng 19 giờ ngày 15/4/2026, tại khu vực đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Võ Cường, Trọng thuê xe taxi do anh Nông Văn B (sinh năm 1991), trú tại khu Ngô Khê, phường Võ Cường điều khiển. Sau khi lên xe, đối tượng yêu cầu anh B chở đi nhiều nơi trên địa bàn. Đến khu vực phường Tăng Tiến, Trọng dựng lên câu chuyện vừa cầm cố điện thoại, cần tiền để chuộc lại nên ngỏ ý vay tiền. Tin tưởng người khách đang ngồi trên xe mình, anh B đã cho Trọng vay 1,6 triệu đồng.

Có tiền trong tay, Trọng tiếp tục yêu cầu chở đến một nhà nghỉ rồi di chuyển sang khu vực tổ dân phố Yên Ninh, phường Nếnh. Tại đây, đối tượng nói để quên điện thoại trong ngõ và xuống xe đi lấy. Tuy nhiên, sau khi đi vào trong ngõ, Trọng nhanh chóng bỏ trốn, cắt liên lạc và tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt được.

Tiếp đến, chiều 25/4, Trọng tiếp tục giở chiêu trò cũ. Đối tượng đặt xe ôm công nghệ do anh Vàng Seo Đ (sinh năm 2002), trú tại xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang chở đi. Sau khi tạo được tin tưởng với anh Đ, đối tượng đã lừa mượn xe mang đi bán lấy tiền tiêu chi tiêu cá nhân. Và ngày 21/5, Trọng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh Nguyễn Văn K, một lái xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Trọng

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trọng đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, khi nạn nhân phát hiện và đòi tiền đối tượng Trọng đã dùng dao đe dọa.

Tiếp nhận thông tin của các nạn nhân, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác minh và đưa Trọng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo đó, từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5/2026, Trần Văn Trọng đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ lừa đảo với cùng một phương thức là lợi dụng lòng tin của các tài xế taxi và xe ôm công nghệ để chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Trọng là đối tượng có nhân thân phức tạp. Năm 2013, đối tượng bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh xử phạt 28 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến năm 2016, Trọng tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cũng trong năm này, đối tượng bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang xử phạt thêm 2 năm tù về cùng tội danh.