Đối tượng đánh bạc qua mạng internet sa lưới pháp luật

ANTD.VN - Công an xã Nam Phù cho biết vừa bắt giữ đối tượng Chử Mạnh Cường (SN 1973), trú tại thôn xã Nam Phù, TP Hà Nội (đối tượng thuộc diện đối tượng tái hòa nhập cộng đồng) có hành vi đánh bạc qua mạng internet.

Đối tượng Cường

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Nam Phù xác định tài liệu về đối tượng Chử Mạnh Cường không chấp hành quy định pháp luật và tham gia đánh bạc.

Quá trình làm việc, cơ quan Công an đã đưa ra các chứng cứ khẳng định Cường có liên quan về việc đánh bạc qua mạng xã hội nên người này đã tự khai nhận hành vi vi phạm như sau.

Theo đó, Cường truy cập ứng dụng Kubet tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá cược bóng đá và trò chơi trực tuyến.

Cơ quan Công an xác định từ ngày 11/5/2026 đến ngày 17/5/2026, Cường đã truy cập ứng dụng Kubet để thực hiện các hoạt động nạp tiền, đặt cược và rút tiền lên tới 14 giao dịch với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can đối với Chử Mạnh Cường về tội đánh bạc.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng Công an Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tiếp nhận và xử lý các nguồn tin từ nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.