Xác minh vụ người phụ nữ tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Mall Long Biên

ANTD.VN - Cơ quan Công an đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một phụ nữ cho rằng mình bị quy chụp lấy cắp tài sản khi mua sắm tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).

Ngày 8-6, thông tin với phóng viên ANTĐ, đại diện Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung phản ánh cũng như các tài khoản mạng xã hội đăng tải, lan truyền đoạn clip về sự việc. Chỉ huy CAP Long Biên cũng cho biết, hiện đơn vị cũng chưa nhận được đơn tố giác nào liên quan đến sự việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm video ghi lại cảnh một phụ nữ phản ánh việc bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa và bị yêu cầu về cơ quan Công an trong khi đang cùng hai con nhỏ rời trung tâm thương mại.

Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội

Theo nội dung đăng tải, khoảng 21h45 ngày 7-6, chị N. cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của Aeon Mall Long Biên để đón xe taxi. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, chặn lại và thông báo có liên quan đến hành vi “ăn cắp đồ”.

Người phụ nữ cho biết tại thời điểm đó, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù đã khẳng định hàng hóa đều được thanh toán đầy đủ, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, chị vẫn bị yêu cầu gọi xe ô tô để đưa ba mẹ con về Công an phường làm việc.

Theo phản ánh, sự việc khiến hai cháu nhỏ đi cùng hoảng sợ. Chỉ đến khi chị N. lớn tiếng yêu cầu làm rõ và có nhiều người xung quanh chú ý, một trong hai người mới xuất trình thẻ và giới thiệu là nhân viên an ninh.

Sau đó, toàn bộ hàng hóa trong túi được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả không phát hiện hàng hóa nào không có trong hóa đơn thanh toán.

Cho rằng bản thân bị nghi ngờ, xúc phạm danh dự và ảnh hưởng đến tâm lý của các con nhỏ, chị N. đề nghị đơn vị liên quan trích xuất hệ thống camera giám sát, làm rõ diễn biến sự việc, đồng thời có phản hồi và xin lỗi nếu xảy ra sai sót trong quá trình làm việc.

Hiện Công an phường Long Biên đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, hình ảnh từ hệ thống camera và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.