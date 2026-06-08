Khởi tố “Ngọc sủi” và đồng phạm trong vụ cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng

ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, manh động, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội khởi tố 7 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan

Các bị can gồm: Lộ Xuân Huy (SN 1980, HKTT: xã An Khánh, Hà Nội); Bùi Huỳnh Bính Ngọc (SN 1976, HKTT: phường Giảng Võ, Hà Nội); Nguyễn Trung Thành (SN 1985, HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Quý Thái (SN 1976, HKTT: phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội); Nguyễn Hữu Thế (SN 1955, HKTT: phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1950, HKTT: xã Phượng Dực, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1957, HKTT: phường Tây Hồ, Hà Nội).

Dùng “vỏ bọc doanh nghiệp” để thực hiện hành vi phạm tội

Quá trình điều tra xác định, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc sủi”) đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động phạm pháp. Đối tượng thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, tạo ảnh hưởng và khuếch trương thanh thế trong giới giang hồ.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn tại Hà Nội, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với anh C.C.M. nhằm buộc bị hại phải đưa tiền. Ngọc đã thuê một nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn để chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên và gây mất an ninh trật tự khu vực.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang theo học để theo dõi, quay clip, đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại và gia đình.

Buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng

Trước áp lực kéo dài, lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi, anh C.C.M. buộc phải chuyển cho các đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã chia nhau theo thỏa thuận từ trước.

Qua công tác xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt 5 tổ công tác triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Bùi Huỳnh Bính Ngọc có 2 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Trung Thành có 2 tiền án liên quan đến “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện cả hai đối tượng này đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thụ lý điều tra.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

Hiện CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.