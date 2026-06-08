Tuấn tra đêm, tổ công tác Y12/141 phát hiện nhiều thanh niên nghi vấn phạm pháp hình sự

Khoảng 1h40 rạng sáng 7-6, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quang Trung - Ba La (QL21B), phường Văn Khê, Hà Nội, tổ công tác Y12/KH141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, BKS: 28H1-306.18 không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám theo và dừng xe kiểm tra hành chính tại khu vực trước số 865 Quang Trung, ngã ba Ba La, phường Kiến Hưng.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe tự khai là Nguyễn Vi Phong, SN 2008, trú tại Tổ 9, phường Phú Lương, Hà Nội. Thời điểm trên, Phong xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký xe nhưng không có giấy phép lái xe.

Các đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự bị tổ công tác 141 phát hiện

Tiếp tục kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện số khung, số máy thực tế của xe không trùng khớp với thông tin ghi trên giấy đăng ký xe do Phong xuất trình. Làm việc với lực lượng chức năng, Phong khai nhận mượn xe của mẹ. Bản thân đối tượng không biết rõ nguồn gốc chiếc xe, chỉ biết đây là xe do chủ nơi mẹ làm việc cho mượn để đi lại.

Trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến nguồn gốc phương tiện, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Công an phường Kiến Hưng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, khoảng 22h55 đêm 6-6, cũng trên tuyến Quang Trung - Ba La (QL21B), tổ công tác Y12/KH141 phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave màu xám trắng, BKS: 29N2-028 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên khi các đối tượng đến trước số 761 Quang Trung, phường Kiến Hưng, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe được xác định là Đỗ Minh Quân, SN 2005, trú tại thôn Lã Côi, xã Phù Đổng, Hà Nội, người ngồi sau là Lưu Quang Dũng, SN 2005, trú tại phường Phú Lương, Hà Nội. Quân xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định.

Tuy nhiên, khi kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện 1 dao gấp bằng kim loại. Đấu tranh tại chỗ, Đỗ Minh Quân khai nhận con dao trên là của mình mang theo để phòng thân. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an phường Kiến Hưng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát cho thấy hiệu quả của lực lượng 141 trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.