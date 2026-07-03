Từ 15/8: Người từ 16 - dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt đến 600.000 đồng

ANTD.VN - Từ 15/8/2026, người từ 16 - dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt đến 600.000 đồng, đồng thời hành vi cố tình che biển số xe ô tô sẽ bị phạt tới 26 triệu đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông có hiệu lực từ 15/8/2026 quy định, “người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô”.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt từ 400 – 600.000 đồng khi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc xe gắn máy điện có công suất động cơ từ 4 kW trở lên. Tức là, Nghị định 168/2024 đã đặt ra giới hạn cụ thể về dung tích xi-lanh và công suất động cơ để xác định hành vi vi phạm.

Song, Nghị định 238/2026 đã bỏ hoàn toàn điều kiện về dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên, đồng thời mở rộng phạm vi xử phạt khi bổ sung thêm cụm từ “các loại xe tương tự xe mô tô”.

Điều này có nghĩa từ 15/8 tới, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu điều khiển xe mô tô hoặc các loại xe tương tự xe mô tô đều có thể bị xử phạt từ 400-600.000 đồng mà không phụ thuộc vào dung tích xi-lanh hay công suất động cơ như quy định hiện hành.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 238/2026 còn bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe, bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Theo đó, mức phạt tiền từ 20-26 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Như vậy, Nghị định 238/2026 đã bổ sung thêm hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe vào nhóm vi phạm bị xử phạt nặng với mức tiền phạt từ 20-26 triệu đồng.

Với vi phạm này, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, cùng với các hành vi khá phổ biến như gắn biển số không đúng vị trí, sơn hoặc dán lên biển số, gắn biển số bị bẻ cong hoặc che lấp… có cùng mức chế tài nêu trên.

Bên cạnh đó, Nghị định 238/2026 đã quy định phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).