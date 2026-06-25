Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tăng cường phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hướng tới trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng

ANTD.VN - Trên hành trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, tăng cường phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân tại Phú Thọ và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Với nền tảng vững chắc đó, Bệnh viện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng.

Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn khẳng định vai trò là đơn vị y tế đầu ngành của tỉnh, tiên phong trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ những năm tháng chiến tranh gian khó đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng quy mô, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Những dấu mốc quan trọng đã ghi dấu chặng đường phát triển bền bỉ của Bệnh viện: năm 2007 được công nhận là Bệnh viện hạng I; năm 2013 tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế; năm 2015 trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng… Xác định chuyên môn là trụ cột phát triển, Bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Hiện nay, Bệnh viện có quy mô 1.650 giường bệnh, hơn 1.500 cán bộ, viên chức, người lao động, gồm 42 khoa, phòng, trung tâm, trong đó có 13 trung tâm chuyên sâu. Bệnh viện đã làm chủ và triển khai trên 70% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng Đặc biệt, thực hiện 100% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, trong đó nhiều kỹ thuật khó, phức tạp đã trở thành thường quy như: ghép tạng, phẫu thuật tim hở và tim nội soi, can thiệp mạch não, mạch chủ, mạch tạng, vi phẫu trong phẫu thuật sọ não, cột sống, điều trị ung thư bằng xạ trị tiên tiến IMRT, VMAT, kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, siêu lọc máu trong hồi sức cấp cứu…

Ê-kíp thực hiện ghép tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

· Trong lĩnh vực Cấp cứu, Hồi sức tích cực: Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao, hạ thân nhiệt chỉ huy; lọc máu hấp phụ trong điều trị ngộ độc cấp; Lọc máu liên tục trong điều trị các trường hợp người bệnh nặng (sốc nặng, toan chuyển hóa, suy đa tạng, ...); ECMO điều trị cho người bệnh sốc tim, suy đa tạng; kỹ thuật đào thải CO2 qua màng lọc ngoài cơ thể...

· Trong lĩnh vực Tim mạch: Can thiệp đặt stent mạch vành qua da, đặt máy tạo nhịp tim; siêu âm tim (4D, qua thực quản); can thiệp bít dù thông liên nhĩ, thông liên thất; can thiệp đặt stent graff điều trị lóc tách động mạch chủ; phẫu thuật tim hở có tuần hoàn ngoài cơ thể (thay van tim, bệnh tim bẩm sinh,...) phẫu thuật cắt thùy phổi, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng, động mạch chậu, phẫu thuật nội soi tim vá thông liên nhĩ, phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh…

Ê-kíp thực hiện can thiệp tim mạch trong phòng mổ hybrid hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

· Trong lĩnh vực Ung bướu: Ứng dụng mô hình điều trị đa mô thức tiên tiến, đồng bộ 4 biện pháp: Phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy SPECT/CT, máy xạ trị gia tốc tuyến tính, cánh tay robot maxio…

· Trong lĩnh vực Đột quỵ: Xây dựng Trung tâm Đột quỵ theo mô hình khép kín, tiêu chuẩn châu Âu gồm: Điều trị đột quỵ cấp, điều trị đột quỵ bán cấp và phục hồi chức năng đột quỵ. Trung tâm đã triển khai thực hiện thường quy các kỹ thuật: Điều trị tiêu huyết khối cho người bệnh nhồi máu não; nút coil điều trị các trường hợp dị dạng mạch máu não, chảy máu màng não do vỡ dị dạng mạch máu não; đặt stent mạch cảnh trong điều trị hẹp mạch cảnh;... Trung tâm Đột quỵ đã 8 lần vinh dự được Hội Đột quỵ Thế giới trao tặng giải thưởng Bạch kim và đặc biệt là giải thưởng Kim cương trong năm 2023.

· Trong lĩnh vực Thần kinh, sọ não, cột sống: Phẫu thuật U não bằng kính hiển vi hoặc sử dụng công nghệ định vị khối u navigation, phẫu thuật các trường hợp tụ máu trong não, phẫu thuật điều trị gù vẹo cột sống, thay đĩa đệm cột sống, tạo hình đốt sống bằng phương pháp bơm cement sinh học, can thiệp bắt vít qua da ít xâm lấn, bơm cement có bóng, điều trị lún vỡ thân đốt sống ở người bệnh không loãng xương, phẫu thuật nội soi hai cổng, đốt sóng cao tần xung...

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật vi phẫu cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ



· Trong lĩnh vực ngoại khoa: Bệnh viện đã triển khai rất nhiều ca phẫu thuật phức tạp như phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật nội soi các bệnh lý gan mật, tiêu hóa, tiết niệu; tán sỏi đường mật nội soi, tán sỏi thận, niệu quản ngược dòng,...

· Lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp: Can thiệp mạch máu não, mạch tạng (can thiệp nút mạch cầm máu gan cấp cứu, can thiệp nút mạch u gan, u tuyến tiền liệt, u xơ tử cung, bắc cầu nối cửa chủ - đặt TIPS trong điều trị xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản,...) với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại (Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla, 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy, hệ thống chụp, can thiệp mạch DSA đa bình diện,...).

· Trong lĩnh vực ghép tạng: Bệnh viện đã thực hiện ghép thận từ năm 2015, trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng sau các bệnh viện tuyến Trung ương. Bệnh viện tích cực triển khai công tác vận động hiến tặng mô, tạng và đến năm 2025, đã thực hiện 11 ca ghép thận từ người cho chết não.

Song song với nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện tiên phong trong công tác chuyển đổi số y tế, triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh, quản lý, điều hành theo mô hình bệnh viện thông minh. Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015, Trung tâm Xét nghiệm đạt ISO 15189:2022. Môi trường khám chữa bệnh “Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn, thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm và không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ.

Với những thành tựu nổi bật, Bệnh viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều giải thưởng, chứng nhận uy tín. Đặc biệt, theo Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được định hướng trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng.