Tổng rà soát phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an cấp xã triển khai đợt tổng rà soát đối với xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; xe tải tự đổ dưới 15.000kg; xe Limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định trên địa bàn.

Lực lượng chức năng khảo sát điểm trông giữ xe phục vụ công nhân của Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam.

Đợt tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện; đồng thời đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký xe, sang tên đổi chủ, thu hồi đăng ký, biển số, đăng kiểm cũng như việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ ngày 15/6 đến 15/8/2026, lực lượng chức năng tập trung rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu công nghệ cao. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng đăng ký xe, việc thực hiện thủ tục sang tên khi chuyển quyền sở hữu, nguồn gốc xuất xứ, tình trạng quản lý, sử dụng và điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện.

Cơ quan Công an hướng dẫn công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam thực hiện khai báo phương tiện

Chiều 26/6, tại Cụm công nghiệp Gia Lâm, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an xã Gia Lâm triển khai thu thập, rà soát thông tin phương tiện của công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Tổ công tác đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam để thống nhất phương án triển khai, đồng thời khảo sát thực tế các điểm trông giữ xe phục vụ công nhân nhằm phục vụ công tác đối chiếu, đánh giá dữ liệu phương tiện.

Lực lượng chức năng rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện

Quá trình rà soát được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc đi lại của người lao động. Lực lượng chức năng tiến hành ghi nhận thông tin phương tiện, đối chiếu dữ liệu đăng ký xe trên hệ thống quản lý, xác định các trường hợp đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Giai đoạn từ ngày 16/8 đến 31/12/2026, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổng rà soát xe tải tự đổ dưới 15.000kg, xe Limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chưa thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng theo quy định.

Thông qua đợt tổng rà soát, Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và người dân tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.