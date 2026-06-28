“Chốt” mở rộng cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ Mới với hơn 21.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (CT.07) theo phương thức PPP.

Theo đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe đầy đủ và từ 2 lên 4 làn xe đầy đủ với tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án tổng chiều dài khoảng 99,03km đi qua địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên chia thành hai đoạn thực hiện mở rộng với quy mô 6 và 4 làn xe.

Cụ thể, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 59,93km có điểm đầu tại km8+772 kết nối với đường Vành đai 3 Hà Nội thuộc địa phận xã Thư Lâm, TP Hà Nội, điểm cuối tại km68+700 trước nút giao Tân Long thuộc địa phận phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Đoạn được mở rộng mặt đường hiện hữu đảm bảo quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 34,5m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Thái Nguyên "chốt" phương án mở rộng cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ Mới theo BOT

Còn đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới dài 39,10km bắt đầu từ km68+700 đến km107+802 kết nối tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn tại khu vực nút giao Thanh Bình, thuộc xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên được mở rộng từ 2 làn xe (nền đường rộng 12m) lên 4 làn xe.

Trong đó, đoạn từ km68+700 đến km79+903 mở rộng mặt đường lên 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h; đoạn km79+903 đến cuối tuyến có địa hình khó khăn, đồi núi cao nên mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Ngoài các cầu được xây mới hoặc mở rộng phù hợp với quy mô nền đường, dự án xây dựng hoàn chỉnh hầm Phú Lương xuyên núi gồm 2 ống hầm (hầm bên phải dài 642m, bên trái dài 644m), mỗi ống hầm khai thác 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, dự án mở rộng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu và vốn do nhà đầu tư huy động (không sử dụng ngân sách Nhà nước).

Đổi lại nhà đầu tư thực hiện thu phí trong 20 năm 8 tháng kể từ ngày bắt đầu thu phí (từ tháng 1/2028).

Về tiến độ, dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ thi công từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2027, khai thác và thu phí từ tháng 1/2028: đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới thi công từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2029, khai thác và thu phí từ tháng 1/2030.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã thống nhất bàn giao tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (CT.07) về địa phương quản lý, nhưng không bao gồm đoạn đi trùng tuyến đường Vành đai 3 trên địa bàn TP Hà Nội.