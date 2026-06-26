Sớm đưa UAV vào tuần tra diện rộng, kiên quyết xử lý các đơn vị chậm tiến độ số hóa

ANTD.VN - Không khoan nhượng với sự chậm trễ, không thử nghiệm công nghệ mang tính hình thức... Sáng 26-6, phần kết luận Hội nghị Giao ban tháng 6 của Ban Chỉ đạo 57 CATP Hà Nội diễn ra với những chỉ đạo quyết liệt, định hướng quan trọng của người đứng đầu Công an Thủ đô.

Trung tướng Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP Hà Nội kết luận hội nghị

Hội nghị do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP, thành viên Ban chỉ đạo và chỉ huy các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị liên quan...

Chuyển động đồng bộ trên toàn hệ thống

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Công an Hà Nội không chỉ thử nghiệm các công nghệ đơn lẻ mà đang tái cấu trúc toàn diện phương thức làm việc. Chỉ trong tháng 6, CATP đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo làm cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ số hóa .

Một dấu mốc quan trọng là CATP đã chính thức tiếp nhận vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 từ Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm đôn đốc, tham mưu chiến lược cho toàn Thành phố .

Ở khâu quản trị nội bộ, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được cài đặt và vận hành ổn định tại 100% đơn vị trực thuộc, bước đầu chấm dứt tình trạng xử lý văn bản giấy truyền thống . CATP cũng đang thử nghiệm giải pháp cuộc họp không giấy trên thiết bị di động cho các lãnh đạo và phòng nghiệp vụ, đồng thời triển khai hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI với tỷ lệ nhận diện chính xác tuyệt đối .

Yếu tố con người cũng được đặt lên hàng đầu khi CATP đã hoàn thành đào tạo, kiểm tra cho 9.431 cán bộ, chiến sĩ trên nền tảng "Công chức số Thủ đô" .

Ở mảng lưu trữ, toàn lực lượng đã số hóa thành công 664.778 văn bản, đạt tỷ lệ 77% khối lượng công việc, trong đó khối Công an cấp xã có 38 đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu .

Song song với đó, CATP đang bám sát tiến độ 78 nhiệm vụ cốt lõi của Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", trực tiếp tham mưu cho Thành phố các giải pháp về trung tâm điều hành (IOC) và tiêu chuẩn đô thị .

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP báo cáo tại hội nghị

Kết nối nghìn camera, đưa UAV vào phát hiện vi phạm

Mảng ứng dụng trực tiếp phục vụ an ninh trật tự cũng ghi nhận các con số thực tế. Từ ngày 1-6 đến 18-6, hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) thử nghiệm tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm) và vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) đã phát hiện 83 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, đô thị . 12 biên bản được lập trực tiếp, các trường hợp khác lập tức chuyển hồ sơ xử lý "phạt nguội" . Hiệu quả bước đầu đã thúc đẩy việc đưa UAV vào tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Vành đai 3 từ ngày 23-6 .

Về hạ tầng giám sát mặt đất, đến cuối tháng 6, đã có 1.229 cơ quan, doanh nghiệp đồng ý chia sẻ dữ liệu hình ảnh . CATP đã kết nối thành công 1.579 camera hướng ra khu vực công cộng về hệ thống quản lý tập trung, chuẩn bị cho việc tích hợp trí tuệ nhân tạo nhận diện hành vi phạm tội .

Ở mặt trận không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hoàn thành giám sát 11.975 máy tính và 158 máy chủ Internet thuộc các cơ quan thành phố, qua đó phát hiện, cô lập thành công 87 nguy cơ mất an toàn thông tin nghiêm trọng .

Nhận định về mũi nhọn công nghệ đang gây chú ý là thiết bị bay không người lái (UAV), người đứng đầu Công an Thành phố yêu cầu không dừng lại ở mức độ thử nghiệm nhỏ giọt.

"Phải áp dụng ngay vào bảo đảm trật tự đô thị. Không chỉ một cái, mà phải triển khai thêm nhiều thiết bị ở nhiều tuyến khác nhau," Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh. Yêu cầu cốt lõi được đặt ra là toàn bộ dữ liệu hình ảnh từ UAV phải được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phát hiện, xử lý ngay các lỗi vi phạm.

Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đánh giá kết quả thực tế. Nếu hiệu quả đạt yêu cầu, CATP sẽ báo cáo Bộ Công an để chính thức đưa hệ thống UAV vào danh mục trang thiết bị an ninh của lực lượng.

Đối với hệ thống camera giám sát, bên cạnh dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy, CATP đang đối mặt với bài toán lớn về việc lắp đặt hệ thống camera AI. Tại hội nghị, Giám đốc CATP yêu cầu các phòng nghiệp vụ phải đích thân khảo sát, đo đạc từng vị trí.

Không thể đánh đồng camera an ninh với camera giao thông thông thường; thiết bị AI đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về góc khuất, chiều cao lắp đặt để đảm bảo khả năng nhận diện khuôn mặt và hành vi tội phạm một cách sắc nét nhất...

Lãnh đạo các đơn vị công nghệ báo cáo tại hội nghị

Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị chậm trễ

Sang vấn đề bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin (SOC), dù lực lượng Công an đã chủ động rà quét, chặn đứng hàng chục lỗ hổng nguy hiểm, nhưng sự chậm trễ từ các cơ quan quản lý hệ thống thông tin đang tạo ra những "gót chân Achilles".

Cụ thể, đối với yêu cầu lập và phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin theo hạn chót ngày 30-6, hiện vẫn còn 26 đơn vị thuộc thành phố Hà Nội chưa thực hiện. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lập tức xuất danh sách 26 đơn vị này nếu không hoàn thành đúng hạn.

"Lập báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng UBND Thành phố để xem xét, có hình thức xử lý" - Giám đốc CATP chỉ đạo dứt khoát. Đồng thời, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải đẩy tốc độ thẩm định lên cao nhất đối với các hồ sơ đã nộp, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Cũng tại hội nghị, đối với nội bộ ngành, Giám đốc CATP chỉ đích danh các đơn vị có tỷ lệ kết nối, số hóa dữ liệu chưa đạt, yêu cầu phải có văn bản giải trình, trả lời rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng đình trệ.

Đề cập đến vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố (vừa được tiếp nhận từ Sở Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo CATP yêu cầu khẩn trương thiết lập quy chế hoạt động mới.

Từ đầu tháng 7, bộ máy này phải chạy trơn tru, rõ người, rõ việc, kết nối chặt chẽ giám đốc các Sở, ban ngành để giải quyết các "điểm nghẽn" về tài chính và thủ tục đầu tư, đưa nền tảng Smart Police thực sự đi vào đời sống dân sinh...