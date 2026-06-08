Thái Lan bắt giữ trùm đường dây lừa đảo xuyên quốc gia người Nhật

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ đối tượng Sasaki, 39 tuổi, người Nhật Bản bị truy nã quốc tế vì điều hành đường dây lừa đảo qua điện thoại xuyên quốc gia và liên quan đến buôn người.

Đối tượng Sasaki bị bắt giữ

Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng Sasaki bị cáo buộc là nhân vật cầm đầu chủ chốt, điều hành mạng lưới lừa đảo viễn thông đặt trụ sở tại Poipet, tây bắc Campuchia.

Đường dây này giả danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng để gọi điện lừa đảo công dân Nhật Bản, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ yên.

Tòa án quận Nagoya đã phát lệnh bắt giữ Sasaki ngày 1-4 với tội danh lừa đảo. Sau khi Nhật Bản mở rộng điều tra đường dây lừa đảo nhắm vào người Nhật tại Campuchia, các nhà điều tra xác định Sasaki là kẻ cầm đầu và truy tìm đến Thái Lan, nơi nghi phạm được cho là lẩn trốn cùng gia đình.

Vụ bắt giữ nằm trong chiến dịch trấn áp của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhằm xóa sổ các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn tội phạm sử dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển buôn người.

Các nhà điều tra Nhật Bản cũng phát hiện mối liên hệ giữa mạng lưới của Sasaki và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia. Các nhóm này bị cáo buộc vận chuyển và ép buộc người nước ngoài tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát Thái Lan dự kiến sớm hoàn tất thủ tục dẫn độ đối tượng Sasaki về Nhật Bản để hầu tòa.

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