Triển khai dự án lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường

ANTD.VN - Ngày 5/10/2026, Công an phường Tương Mai (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường...đã tổ chức chương trình ký kết triển khai Dự án “Lắp đặt hệ thống camera theo dõi an ninh, trật tự - vệ sinh môi trường” trên địa bàn.

Hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong phong trào, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dự chương trình có đồng chí Trần Thu Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tương Mai; Thượng tá Lê Anh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an phường Tương Mai; đại diện Công ty TNHH Đầu tư Thiện Bảo, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, Công an phường Tương Mai xác định ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ thống camera giám sát là giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực nắm tình hình ngay từ cơ sở.

Đại diện Công an phường và các đoàn thể, công ty thực hiện dự án

Dự án có tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tương Mai vận động xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. Nguồn lực được sử dụng để đầu tư hệ thống camera WiFi 360 độ tại các tổ dân phố, tuyến đường, ngõ phố; thiết bị lưu trữ dữ liệu cùng kinh phí lắp đặt, bảo trì và duy trì hoạt động của hệ thống.

Thông tin, hình ảnh từ các camera sẽ hỗ trợ Công an phường và các lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, kiểm tra, xác minh và xử lý các vụ việc phát sinh. Hệ thống cũng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát các hành vi đổ rác, tập kết rác không đúng nơi quy định, gây mất vệ sinh môi trường; qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân, hộ kinh doanh và các tổ chức trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, Công an phường Tương Mai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống camera; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân góp phần đưa nguồn lực xã hội hóa vào phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần đổi mới phương thức quản lý địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ mà còn phát huy trách nhiệm cộng đồng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ gìn địa bàn Tương Mai an toàn, văn minh, sạch đẹp.