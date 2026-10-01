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Phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển gần 17.000 điếu thuốc lá điện tử qua hệ thống camera AI

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Huyền Chi

ANTD.VN - Qua hệ thống camera AI  giám sát an ninh trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã kịp thời phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi bốc xếp, vận chuyển 16.800 điếu thuốc lá điện tử.

Ngày 21/9/2026, tại số 1 Tăng Bạt Hổ, qua hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đã phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng xe tải bốc hàng có dấu hiệu nghi vấn.

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Khẩn trương kiểm tra, Công an phường phát hiện các đối tượng gồm 2 đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam đang vận chuyển số lượng cực lớn: 16.800 điếu thuốc lá điện tử. Trị giá lô hàng ước tính hơn 5 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên được xác định là hàng cấm lưu thông trên thị trường theo quy định hiện hành.

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Phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển gần 17.000 điếu thuốc lá điện tử qua hệ thống camera AI

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an phường Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự các đối tượng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:

#thuốc lá điện tử

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