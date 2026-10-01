Cách camera AI “trị” thói quen xấu ở phường Hai Bà Trưng

ANTD.VN - Video tuyên truyền của CAP Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi cách truyền đạt thông điệp độc đáo. Không giáo điều, video sử dụng sự hài hước để nhẹ nhàng nhắc nhở về những thói quen xấu nơi công cộng, đồng thời giới thiệu hệ thống camera an ninh AI – một "người hàng xóm" tĩnh lặng nhưng đầy quyền năng.

Nửa đêm, đường phố vắng lặng. Một người đàn ông lén lút "giải quyết nỗi buồn" bên vệ đường. Một người phụ nữ rón rén xách túi rác ném xuống góc phố tối tăm. Những hành động tưởng chừng không ai biết, không ai hay ấy lại được ghi lại một cách rõ nét bởi hệ thống camera an ninh AI.

Đó không phải là kịch bản của một bộ phim hài, mà là nội dung của đoạn video tuyên truyền vừa được Công an phường Hai Bà Trưng phát hành. Thay vì những lời răn đe nghiêm khắc, video chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, hài hước, phản ánh chân thực những tình huống dở khóc dở cười thường ngày. Tuy nhiên, đằng sau tiếng cười ấy là một thông điệp nghiêm túc: không có hành vi vi phạm nào có thể lọt qua "mắt thần" AI.

Hệ thống camera an ninh AI tại phường Hai Bà Trưng không chỉ là những chiếc camera thông thường . Với 655 "mắt thần" được lắp đặt tại khu dân cư, hệ thống này có khả năng giám sát, tự động nhận diện, ghi lại hình ảnh sắc nét cả ngày lẫn đêm . Những vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định, đổ rác không đúng nơi quy định đều được phát hiện kịp thời .

Sự xuất hiện của đoạn video tuyên truyền độc đáo này cho thấy nỗ lực đổi mới trong công tác truyền thông của lực lượng công an. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, video còn là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến người xem phải tự suy ngẫm về hành vi của chính mình. Sự hài hước trong video không làm giảm đi tính nghiêm túc của vấn đề, mà ngược lại, còn giúp thông điệp dễ dàng đi vào lòng người, thay đổi nhận thức từ bên trong.

Công nghệ có thể hỗ trợ phát hiện vi phạm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của mỗi cá nhân. Hệ thống camera AI không phải là công cụ để trừng phạt, mà là một phương tiện để bảo vệ không gian sống, tạo nên một môi trường văn minh, sạch đẹp. Khi ý thức của mỗi người được nâng cao, những thói quen xấu sẽ dần được loại bỏ, trả lại cho khu phố vẻ đẹp vốn có.