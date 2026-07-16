Khách hàng được tri ân tới 32 triệu đồng khi mua sắm trang sức tại DOJI và Thế Giới Kim Cương trong tháng 7

ANTD.VN -Ghi dấu 32 năm đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình làm đẹp và lưu giữ những cột mốc ý nghĩa, DOJI cùng Thế Giới Kim Cương triển khai chương trình "Đặc quyền tri ân - Rạng ngời tỏa sáng" với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 7.

Từ trang sức dành cho nhu cầu làm đẹp, tự thưởng đến món quà cầu hôn, nhẫn cưới, quà tặng ghi dấu những cột mốc trong sự nghiệp, mỗi sản phẩm đều mang một câu chuyện và giá trị tinh thần riêng đối với người sở hữu. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng và những ý nghĩa gắn với từng món trang sức đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI luôn chú trọng phát triển những thiết kế có tính thẩm mỹ, đảm bảo chất lượng cùng nhiều giá trị gia tăng dành cho khách hàng.

DOJI và Thế Giới Kim Cương tri ân khách hàng bằng những đặc quyền thiết thực nhân dịp 32 năm sinh nhật.

Theo chia sẻ từ DOJI, trong thời gian kỷ niệm 32 năm thành lập của thương hiệu, khách hàng mua sắm các dòng sản phẩm trang sức và quà tặng vàng Kim Bảo Phúc sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 32 triệu đồng. Đặc biệt, khi lựa chọn mua theo combo trang sức, khách hàng còn được tặng thêm tới 1 triệu đồng, giúp tối ưu chi phí và dễ dàng sở hữu nhiều thiết kế yêu thích.

Cùng với đó, dòng sản phẩm vàng nhẫn 999.9 Hưng Thịnh Vượng cũng được áp dụng ưu đãi lên tới 200.000 đồng, trong khi các sản phẩm kim cương viên được có thêm nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn theo danh mục đặc biệt.

Ưu đãi nhân đôi điểm thưởng DEC – Đổi 3.200 quà tặng giá trị.

Không dừng lại ở ưu đãi ngay tại thời điểm mua sắm, DOJI và Thế Giới Kim Cương còn mang đến giá trị cộng thêm thông qua hệ thống khách hàng thân thiết DOJI Elite Club (DEC).

Sau khi hoàn tất mua sắm và được áp dụng các ưu đãi của chương trình, khách hàng sẽ được tích điểm thưởng DEC theo giá trị hóa đơn thực tế. Trong thời gian diễn ra chương trình, toàn bộ điểm tích lũy được tính nhân đôi, giúp khách hàng gia tăng nhanh chóng hạng thẻ sau mỗi lần mua sắm.

Đồng thời, khách hàng cũng có thể quy đổi điểm để nhận hơn 3.200 quà tặng tri ân hấp dẫn như: quà thương hiệu, mỹ phẩm, voucher siêu thị…và giá trị nhất là Bạc Ngân Bảo, vàng nhẫn 999.9 Hưng Thịnh Vượng, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Thêm nhiều lựa chọn trang sức trong mùa tri ân.

Đồng hành cùng chuỗi đặc quyền tri ân là sự xuất hiện của những dòng sản phẩm “hot” nhất tại DOJI và Thế Giới Kim Cương.

Tiêu biểu phải kể đến dòng trang sức kim cương Shining Heart sở hữu viên kim cương chủ được cắt mài với 58 giác cắt cân xứng, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, khả năng phản chiếu ánh sáng ấn tượng và hiệu ứng quang học 8 trái tim - 8 mũi tên độc đáo. Sự đa dạng về thiết kế cùng khoảng giá hợp lý giúp Shining Heart trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dịp kỷ niệm hay quà tặng cá nhân. Bên cạnh đó, các sản phẩm thuộc dòng trang sức kim cương TrenD tiếp tục đốn tim phái đẹp nhờ ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thanh lịch, dễ dàng biến hóa trong mọi phong cách hàng ngày.

32 năm đồng hành, tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững.

Hơn cả một chương trình khuyến mại, “Đặc quyền tri ân - Rạng ngời tỏa sáng” chính là lời cảm ơn chân thành mà DOJI và Thế Giới Kim Cương gửi tới quý khách hàng đã tin tưởng đồng hành suốt 32 năm hình thành và phát triển. Thương hiệu cam kết sẽ tiếp tục nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cùng khách hàng tỏa sáng trong từng khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống.