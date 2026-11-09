Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mất an toàn.

Nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là giúp học sinh nhận diện các hành vi bạo lực học đường, từ những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như trêu chọc, xúc phạm, cô lập bạn bè, đến hành vi đe dọa, đánh đập, gây tổn hại về thể chất và tinh thần. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến, các em cũng được nâng cao nhận thức về những hành vi bắt nạt trên không gian mạng như đăng tải thông tin sai sự thật, phát tán hình ảnh riêng tư, bình luận xúc phạm hoặc lôi kéo người khác công kích bạn bè.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh

Lực lượng Công an trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em

Thông qua những tình huống cụ thể, cán bộ Công an xã phân tích nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường, giúp học sinh hiểu rằng mọi hành vi gây tổn thương cho người khác, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều có thể để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Các em được hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh, tôn trọng sự khác biệt, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, không sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng.

Đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, chương trình tập trung trang bị kiến thức giúp học sinh nhận biết những hành vi xâm phạm quyền riêng tư, thân thể và các dấu hiệu bất thường trong những mối quan hệ xung quanh. Các em được hướng dẫn cách thiết lập ranh giới an toàn, nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lợi dụng, dụ dỗ, đe dọa; biết cách từ chối, tìm kiếm sự trợ giúp và thông báo kịp thời cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi cảm thấy không an toàn.

Đáng chú ý, việc khuyến khích học sinh mạnh dạn lên tiếng khi chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực, xâm hại cũng được nhấn mạnh. Các em cần hiểu rằng im lặng, che giấu hoặc tự giải quyết những tình huống vượt quá khả năng có thể khiến sự việc diễn biến phức tạp hơn. Việc kịp thời chia sẻ, thông tin đến người có trách nhiệm chính là cách thiết thực để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức pháp luật, chương trình còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoà Lạc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề học sinh quan tâm trong quá trình học tập và sinh hoạt. Thông qua trao đổi trực tiếp, những băn khoăn của các em được giải đáp, hướng dẫn cụ thể, góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và thông tin về các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, sự tham gia của Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ đã góp phần tạo không khí gần gũi, cởi mở, tăng tính tương tác trong hoạt động tuyên truyền. Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên, giúp các em không chỉ hiểu đúng quy định mà còn biết vận dụng vào thực tiễn, hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Thông qua chương trình, Công an xã Hoà Lạc tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp phòng ngừa vi phạm liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

Xây dựng môi trường học đường an toàn không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà trường hay lực lượng Công an mà cần sự quan tâm, đồng hành của mỗi gia đình và toàn cộng đồng. Từ những buổi tuyên truyền thiết thực như tại Trường THCS Thạch Hoà, kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ sẽ từng bước được lan tỏa, góp phần để mỗi học sinh trở thành một chủ thể tích cực trong phòng ngừa bạo lực, xâm hại, cùng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và nhân văn.