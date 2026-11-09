Bất thường đấu giá đất ở nông thôn tại Lý Nhân lên tới gần 1 tỷ đồng/m2

ANTD.VN - Phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn trên địa bàn xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình vừa diễn ra vào cuối tuần qua đã gây bất ngờ khi có nhiều lô đất được trả lên tới cả tỷ đồng mỗi mét vuông.

Theo tin xác nhận từ UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, địa bàn xã vừa diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất ở nông thôn với 73 cá nhân, tổ chức tham gia.

Đáng chú ý, tại phiên đấu giá ngày 7/11, một số lô đất xuất hiện mức trả giá bất thường, dao động từ khoảng 1 tỷ đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m2.

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thuộc thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân.

Hình ảnh buổi đấu giá đất xã Lý Nhân ngày 7/11 (ảnh Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng)

Tài sản đưa ra đấu giá gồm 70 thửa đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Các thửa đất có diện tích từ 110m2 đến gần 200m2, tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá được áp dụng là bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Theo phương án đấu giá, bước giá ở vòng thứ nhất là 3 triệu đồng/m², vòng thứ hai là 1 triệu đồng/m2. Mức trả giá hợp lệ phải cao hơn giá khởi điểm theo bước giá được quy định tương ứng tại từng vòng.

Khu đất đấu giá xã Lý Nhân ngày 7/11 (ảnh Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng)

Tuy nhiên, diễn biến phiên đấu giá ngày 7/11 khiến nhiều người bất ngờ khi một số thửa đất được trả giá lên tới hàng tỷ đồng mỗi mét vuông.

Đáng chú ý, thửa đất ký hiệu LK01-1, diện tích 182m2, có giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m2, tương ứng tổng giá trị khởi điểm hơn 1,75 tỷ đồng. Thế nhưng, mức giá được người tham gia trả lên tới 1,468 tỷ đồng/m2. Nếu tính theo mức giá này, tổng giá trị thửa đất sẽ vượt 267 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, có thể xuất hiện việc người tham gia đấu giá đã hiểu nhầm, trả giá nhầm giữa giá trị cả lô đất và diện tích tính theo m2. Trong khi đó, quy định đấu giá là trả theo giá trị m2.

Khu vực đấu giá đất ở nông thôn thuộc xã Lý Nhân của tỉnh Hà Nam cũ, do vậy nhiều người cho rằng, mức giá khó có thể vượt 100 triệu đồng/m2.

Do vậy, UBND xã Lý Nhân sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể để làm rõ bản chất sự việc, đồng thời xem xét các vấn đề liên quan nhằm hạn chế nguy cơ đầu cơ, gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản tại địa phương.