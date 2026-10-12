Nâng cao kỹ năng phòng cháy, cứu nạn tại cơ sở

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 6 phối hợp với Công an phường Tây Tựu và Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cho cán bộ, nhân viên, người lao động và các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC.

Đội CC&CNCH khu vực số 6 phối hợp với cơ sở triển khai dập tắt đám cháy giả định

Tăng khả năng ứng phó về phòng cháy cho người lao động

UBND phường Tây Tựu, Công an phường Tây Tựu vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho khoảng 200 người là cán bộ, nhân viên, người lao động, chủ cơ sở và người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, chữa cháy ban đầu và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố. Qua đó, giúp người tham gia nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động phát hiện nguy cơ mất an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại nơi làm việc cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở di chuyển người bị nạn đến nơi an toàn

Cùng với hoạt động tập huấn tại phường Tây Tựu, trong hai ngày 08 và 09/10/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội, cơ sở thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 160 cán bộ, công nhân viên của công ty.

Nội dung huấn luyện tập trung vào kiến thức, quy định pháp luật về PCCC và CNCH; nguyên nhân gây cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Các học viên được hướng dẫn thao tác sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH tại cơ sở, qua đó nâng cao khả năng chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Thực tập phương án, nâng cao khả năng xử lý tình huống tại chỗ

Trong khuôn khổ chương trình huấn luyện tại Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội, lực lượng chức năng và lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực làm việc tầng 1 tòa nhà F-Ville 2 do sự cố thiết bị điện, khiến các thiết bị tiêu thụ điện, tài liệu, bàn ghế và vật dụng trong khu vực bị cháy. Khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng kích hoạt chuông báo động, tổ chức cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa ban đầu, đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Cán bộ, nhân viên, người lao động, chủ cơ sở và người làm việc tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn trực tiếp thực hành theo hướng dẫn

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 10 phút triển khai các biện pháp xử lý theo phương án, đám cháy giả định được dập tắt; người và tài sản được đưa đến khu vực tập kết an toàn.

Thông qua hoạt động thực tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra khả năng vận hành phương án, rèn luyện kỹ năng phối hợp, sử dụng phương tiện chữa cháy và tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 6 hướng dẫn các cơ sở xử lý đám cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Thời gian tới, Công an phường Tây Tựu tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn PCCC tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Việc duy trì tập huấn, huấn luyện và thực tập phương án PCCC và CNCH có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng ứng phó của lực lượng tại chỗ, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, tổ chức và người dân.