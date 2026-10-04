Lan tỏa ý thức phòng cháy từ những trải nghiệm thực tế

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc CATP Hà Nội phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực tập phương án tại khu dân cư, góp phần trang bị kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và nâng cao ý thức chủ động ứng phó sự cố cho người dân.

Hòa chung không khí sôi nổi hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2026), ngày 4-10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Chung cư Phenikaa và UBND xã Yên Bài tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm PCCC tại khu dân cư

Các cán bộ chiến sỹ hướng dẫn các em nhỏ trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy xách tay

Hướng dẫn người dân cài app báo cháy 114

Người dân được trải nghiệm sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ

Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Tại chương trình, người dân được cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong sinh hoạt hàng ngày và cách xử lý khi xảy ra sự cố. Những nội dung tưởng như quen thuộc như sử dụng điện an toàn, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ hay kỹ năng thoát nạn khi có cháy được truyền đạt bằng những tình huống cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm thực tế. Người dân có cơ hội trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu và thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, những kiến thức được truyền đạt không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà từng bước trở thành kỹ năng cần thiết, giúp người dân bình tĩnh và chủ động hơn khi đối mặt với sự cố.

Triển khai phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ

Thực tập phương án chữa cháy

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư. Các tình huống giả định được triển khai sát với đặc điểm thực tế, qua đó kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với chính quyền cơ sở, Ban Quản lý khu dân cư và người dân.

Thông qua thực tập, những điểm còn hạn chế trong công tác tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người và phối hợp xử lý sự cố được kịp thời nhận diện, rút kinh nghiệm. Đây cũng là dịp để người dân hiểu rõ hơn vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa và xử lý cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Việc tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực tập phương án nhân dịp Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Ngày toàn dân PCCC không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Mỗi người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và ý thức chủ động phòng cháy chính là thêm một “mắt xích” quan trọng trong xây dựng thế trận toàn dân PCCC, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thực hiện phương châm "phòng cháy hơn chữa cháy" và "4 tại chỗ", thời gian qua, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng an toàn PCCC&CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn 4 xã Hòa Lạc, Yên Xuân, Yên Bài, Ba Vì.

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả của nó là vô cùng khôn lường nếu thiếu đi sự chủ động phòng ngừa. Nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, hộ gia đình và người dân hãy tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm:

Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tại gia đình.

Chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay và mặt nạ lọc độc thoát nạn.

Tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn PCCC, giữ gìn các lối thoát nạn luôn thông thoáng.