Cần nghiêm cấm việc đe doạ, hạ lương với người báo tin về tai nạn lao động

ANTD.VN - Thảo luận về dự án Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) cho ý kiến về quy định bảo vệ người lên tiếng và người trực tiếp phát hiện nguy cơ.

Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Khoản 1a Điều 12 dự thảo Luật cấm cản trở khai báo, cung cấp thông tin và xử lý tai nạn, bệnh nghề nghiệp, đây là quy định đúng hướng.

Tuy vậy, bên cạnh việc cấm cản trở khai báo, Luật cần cấm cả việc gây bất lợi cho người báo tin. Người sử dụng lao động hoặc người quản lý, không được đe dọa, gây sức ép, kỷ luật, hạ lương, điều chuyển công việc bất lợi hay sa thải người lao động chỉ vì họ báo tai nạn, cung cấp thông tin hoặc làm chứng. Sự bảo vệ này cũng cần áp dụng với đại diện người lao động tham gia phản ánh và làm rõ vụ việc. Có như vậy, người lao động mới dám lên tiếng khi xảy ra tai nạn hoặc phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, điểm đ khoản 4 Điều 74 đang đặt trách nhiệm báo cáo của người lao động sau khi đã kiến nghị người sử dụng lao động mà không được khắc phục. Với nguy cơ trực tiếp, người lao động phải được báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền, không phải chờ hoàn tất một vòng kiến nghị nội bộ.

Ngoài nội dung trên, đại biểu Nguyễn Vũ Trung còn đề nghị làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động và vai trò của công đoàn.

Điểm e khoản 2 Điều 7 dự thảo Luật bổ sung nghĩa vụ khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo. Theo đại biểu, cần bảo đảm nghĩa vụ này gắn với trách nhiệm khắc phục nguyên nhân, cung cấp thông tin trung thực và không chuyển chi phí phòng ngừa sang người lao động.

Khoản 3, bổ sung Khoản 10 Điều 10 mở rộng vai trò công đoàn tại nơi chưa có công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, cần thống nhất với Luật Công đoàn, làm rõ công đoàn cấp nào tiếp nhận yêu cầu, thời hạn phản hồi, quyền tham gia điều tra và cách đại diện người lao động ở cơ sở không có công đoàn…

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) phát biểu

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị sửa các quy định liên quan để quản lý thiết bị nguy hiểm bằng dữ liệu xuyên suốt vòng đời.

Khoản 2 Điều 30 giữ khai báo khi đưa thiết bị vào sử dụng và khi không còn sử dụng, thải bỏ. Theo đại biểu, cần làm rõ “nơi sử dụng” đối với máy móc di chuyển qua nhiều địa điểm, đồng thời, quy định việc cập nhật khi thiết bị thay đổi chủ sở hữu, được sửa chữa lớn, di chuyển hoặc hết hạn kiểm định.

Khoản 3 Điều 82 đã tạo cơ sở xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu, nhưng chưa xác định rõ nghĩa vụ cập nhật mã định danh và tình trạng kiểm định của từng thiết bị…

Đại biểu đề nghị quy định nguyên tắc “một thiết bị, một hồ sơ điện tử, cập nhật suốt vòng đời”; thông tin đã cung cấp hợp lệ phải được dùng lại, không yêu cầu khai lại nhiều lần. Điều 33 cũng cần bảo đảm khi máy móc thuộc nhiều ngành hoặc phát sinh loại thiết bị mới, cần có một cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Đặc biệt, đại biểu Nguyễn Vũ Trung còn đề xuất bổ sung cơ chế quản lý sức khỏe nghề nghiệp. Theo đại biểu, dự thảo Luật cần tiếp tục sửa về nội dung khám sức khỏe người lao động. Khám định kỳ là cần thiết, nhưng khám sức khỏe chung không thay thế việc theo dõi nguy cơ cụ thể do tiếng ồn, hóa chất, bụi, vi sinh vật hoặc yếu tố có hại khác.

“Cần quy định lộ trình kết nối dữ liệu khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và quan trắc môi trường lao động; bảo đảm dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích chăm sóc, phòng ngừa và tuân thủ quy định về bảo mật. Đồng thời, giao rõ trách nhiệm chuyên môn cho ngành y tế về nội dung khám phù hợp với yếu tố tiếp xúc, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp” - đại biểu đề xuất.