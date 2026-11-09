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Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức phạt với hàng loạt vi phạm hành chính về xây dựng

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An Nhiên

ANTD.VN - TP Hà Nội đề xuất áp dụng mức phạt cao hơn 2 lần so với quy định chung đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính về xây dựng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định số 339/NĐ-CP ngày 26/8/2026 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, góp phần đưa công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị đi vào nề nếp, giảm thiểu các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tại dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức phạt cao hơn 2 lần so với quy định chung đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính về xây dựng.

Những hành vi vi phạm hành chính về xây dựng không quy định tại Nghị quyết này thì mức tiền phạt được áp dụng theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP.

Danh sách những hành vi vi phạm hành chính về xây dựng bị đề xuất áp dụng mức phạt cao hơn 2 lần mức chung xem dưới đây:

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