Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn tại các cụm dân cư

ANTD.VN - Công an xã Quảng Bị, Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 420 người dân tại các cụm dân cư trên địa bàn...

Chương trình do Công an xã Quảng Bị phối hợp với Công ty HEAD Honda Xuân Điều 2 tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Cụ thể, hội nghị đã tuyên truyền trực tiếp cho 220 công dân thuộc Cụm dân cư số 4 (gồm các thôn Bài Trượng, An Hiền, Cốc Thượng, Trung Hạ) và 200 công dân thuộc Cụm dân cư số 5 (gồm các thôn Tân Long, Ninh Kiều, Tốt Động, Yên Duyệt). Hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho người tham gia giao thông.

Cán bộ công an xã Quảng Bị trình chiếu các tư liệu trực quan, cùng người dân phân tích các tình huống thực tế khi tham gia giao thông

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình chiếu các tư liệu trực quan ghi lại tình huống thực tế gặp phải từ sự chủ quan, bất cẩn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Từ các tình huống này, lực lượng chức năng cùng người dân phân tích nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm, tập trung nhận diện các hành vi vi phạm phổ biến như: thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, vi phạm quy tắc giao thông và xử lý tình huống thiếu kỹ năng...

Người dân trải nghiệm thực hành lái xe mô phỏng dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an xã và đại diện Công ty HEAD Honda Xuân Điều 2

Cùng với việc phổ biến quy định pháp luật, chương trình dành thời lượng lớn cho hoạt động thực hành kỹ năng lái xe. Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ hướng dẫn viên, người dân được trực tiếp trải nghiệm các bài tập điều khiển xe gắn máy, thực hành xử lý tình huống va chạm bất ngờ, rèn luyện kỹ năng quan sát và kiểm soát tốc độ. Phương pháp kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết trực quan và thực hành thực tế giúp người dân dễ dàng tiếp thu, từ đó chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn và từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Thực hành xử lý tình huống va chạm bất ngờ khi tham gia giao thông

Thông qua nội dung chương trình, Công an xã Quảng Bị cũng khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm túc các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Trọng tâm là việc thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không lái xe; đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy; đi đúng tốc độ, đúng làn đường và luôn giữ khoảng cách an toàn...Đồng thời, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, không phóng nhanh, vượt ẩu và không sử dụng điện thoại gây mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe do công xã Quảng Bị tổ chức là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức, văn hoá giao thông cho người dân trên địa bàn

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe do công xã Quảng Bị tổ chức là một trong những giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông từ chính ý thức của người điều khiển phương tiện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư góp phần lan tỏa văn hóa giao thông đồng thời bảo vệ trực tiếp tính mạng, sức khỏe của người dân.