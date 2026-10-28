Gần 900 học sinh tiểu học được tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông

ANTD.VN - Nhằm phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, Công an xã Chương Dương, Hà Nội phối hợp với Trường Tiểu học Chương Dương 1 - Phân hiệu Thắng Lợi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cán bộ, giáo viên và gần 894 học sinh , góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông từ học đường.

Tại buổi tuyên truyền, với cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, Trung tá Đinh Văn Thanh, Phó Trưởng Công an xã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ; hướng dẫn học sinh nhận biết biển báo, đội mũ bảo hiểm đúng cách, lên xuống xe an toàn và phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông. Các em học sinh tích cực tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi và thực hành các tình huống trực quan về an toàn giao thông.

Trung tá Đinh Văn Thanh, Phó Trưởng Công an xã Chương Dương trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phối hợp giữa Công an xã và Công ty TNHH Thương mại Tiến Lý (hệ thống Honda HEAD Tiến Lý) trao tặng 120 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Chương Dương 1 - Phân hiệu Thắng Lợi, hưởng ứng chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh toàn quốc năm học 2026–2027. Những chiếc mũ bảo hiểm là món quà thiết thực, góp phần bảo vệ học sinh trên hành trình đến trường và lan tỏa thói quen đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Học sinh Trường Tiểu học Chương Dương 1 tích cực tham gia trả lời câu hỏi, và nhận phần quà tại chương trình

Thông qua các nội dung tuyên truyền gần gũi, thiết thực, học sinh Trường Tiểu học Chương Dương 1 được nâng cao nhận thức về việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Qua đó, các em từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Đồng thời thông qua buổi tuyên truyền, Công an xã Chương Dương tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, gia đình và các đơn vị đồng hành, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục đồng hành cùng các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho các em học sinh, góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.