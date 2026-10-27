Giúp học sinh nhận diện nguy cơ cháy, nổ, phòng ngừa tai nạn giao thông

ANTD.VN - Từ nhận diện nguy cơ cháy, nổ đến chấp hành quy tắc giao thông, học sinh Trường Tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng (TP Hà Nội) được trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực nhằm chủ động bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Ngày 26/10, Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và an toàn giao thông (ATGT) tại Trường Tiểu học Đức Giang, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn, sự cố cho học sinh.

Buổi học thiết thực của các em học sinh

Tại buổi tuyên truyền, các em được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể gây cháy, nổ trong gia đình và trường học; sử dụng điện an toàn, phòng tránh các sự cố thường gặp. Đặc biệt, học sinh được trang bị kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện đám cháy như nhanh chóng báo cho người lớn, thông tin cho lực lượng chức năng, bình tĩnh tìm lối thoát nạn và không tự ý xử lý tình huống vượt quá khả năng.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi

Bên cạnh đó, Công an phường Việt Hưng tập trung phổ biến các quy tắc ATGT phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Các em được nhắc nhở đi bộ đúng nơi quy định, quan sát kỹ khi sang đường, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không nô đùa dưới lòng đường, không tụ tập gây cản trở giao thông tại khu vực cổng trường và luôn tuân thủ hướng dẫn của người lớn.

Cùng học kiến thức về PCCC

Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, hoạt động giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen ứng xử an toàn trong sinh hoạt hằng ngày. Những kiến thức này cũng có thể được các em lan tỏa đến gia đình, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng.

Trao mũ bảo hiểm, trao an toàn cho các em học sinh

Thông qua hoạt động, Công an phường Việt Hưng tiếp tục tăng cường phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, chủ động phòng ngừa những tai nạn, sự cố đáng tiếc. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng học sinh ngay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.