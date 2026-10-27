Tuyên truyền, xử lý công nhân không chấp hành quy định an toàn giao thông

Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội vừa tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông tại Khu công nghiệp Thăng Long và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Tiểu học Thiên Lộc

Ngày 26/10/2026, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long, Trường Tiểu học Thiên Lộc và Công ty Vinfast Ecoxe tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông tại địa bàn KCN Thăng Long (từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2026). Đây là biện pháp để kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý đối với công nhân viên đang làm việc tại các công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long và các cơ quan doanh nghiệp đến Khu công nghiệp Thăng Long làm việc; đồng thời phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh và hướng dẫn lái xe an toàn cho công nhân qua đó đảm bảo TTATGT, phòng tránh TNGT.

Dự lễ ra quân có Trung tá Vũ Hữu Huỳnh – Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc; ông Hồ Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long; cùng lãnh đạo Công ty Vinfast Ecoxe và các phòng ban, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, lực lượng Đội 15 Phòng CSGT CATP và CBCS Công an xã Thiên Lộc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Trung tá Vũ Hữu Huỳnh – Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc phát biểu tại lễ ra quân

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với Đội 15 - Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp, triển khai lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở công nhân, người lao động và người dân chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực xung quanh các cổng của Khu công nghiệp.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý đối với 6 người vi phạm giao thông về hành vi không đội mũ bảo hiểm; nhắc nhở, ký cam kết đối với các trường hợp vi phạm lần đầu về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), bước đầu tạo chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tuyên truyền những kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông cho học sinh

Cùng ngày, Công an xã Thiên Lộc, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tiểu học Thiên Lộc tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn đối với từng loại hình tham gia giao thông của học sinh như: an toàn giao thông khi đi bộ, khi điều khiển xe đạp điện, khi được bố mẹ chở đến bằng xe máy, ô tô hay nhận biết các loại biển báo. Đồng thời, Công an xã Thiên Lộc và Công ty TNHH KCN Thăng Long đã trao tặng hơn 200 mũ bảo hiểm đến các em học sinh của nhà trường.

Công an xã Thiên Lộc, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tiểu học Thiên Lộc tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên nhà trường

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Công an xã Thiên Lộc còn phối hợp với Công ty TNHH KCN Thăng Long, công ty Vinfast Ecoxe và các công ty tại Khu công nghiệp tổ chức chương trình tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn và sử dụng xe máy điện an toàn cho công nhân các công ty.

Tuần lễ an toàn giao thông được xác định là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực của Công an xã Thiên Lộc nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân và công nhân, kết hợp chặt chẽ với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC trên các tuyến đường trong và ngoài khu công nghiệp; qua đó, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, bảo đảm trật tự, an toàn tại KCN Thăng Long.