G7 Taxi - Nền tảng di chuyển đô thị tin cậy, minh bạch và nhân văn

ANTD.VN - Trong kỷ nguyên số, khi thị trường vận tải hành khách liên tục biến động, G7 Taxi vẫn vững vàng khẳng định vị thế là một trong những hãng xe truyền thống hàng đầu được người dân Hà Nội và du khách tin dùng. Không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, G7 Taxi luôn mang đến giải pháp di chuyển thông minh, kết hợp hài hòa giữa sự chuyên nghiệp truyền thống và công nghệ hiện đại.

G7 Taxi mang đến giải pháp di chuyển thông minh, kết hợp hài hòa giữa sự chuyên nghiệp truyền thống và công nghệ hiện đại

Được thành lập từ năm 2018 dưới sự hợp nhất của 4 hãng xe uy tín gồm: Taxi Thành Công, Ba Sao, Sao Hà Nội và ABC, G7 Taxi đã ra đời dưới mô hình là đơn vị chỉ phát triển thương hiệu mà không sở hữu một phương tiện nào. G7 Taxi sử dụng sức mạnh tài chính để phát triển thị trường, khách hàng và hợp tác với các đơn vị có thương hiệu tốt, người lái tốt, phương tiện tốt và tài chính tốt để cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng.

G7 Taxi sở hữu quy mô phương tiện vô cùng ấn tượng với trên 3.000 xe, G7 taxi trở thành thương hiệu taxi có số lượng taxi lớn nhất tại Hà Nội. Với phạm vi hoạt động trải khắp tất cả các quận nội thành và khu vực lân cận, sẽ rất thuận tiện cho khách hàng có thể gọi đặt xe hoặc nhìn thấy bóng mào xanh của G7 taxi trên các cung đường để vẫy sử dụng.

Dịch vụ của hãng luôn đề cao sự hài lòng của khách hàng và lấy tôn chỉ khách hàng là trung tâm như cẩm nang hành động, sự tận tâm trong dịch vụ đã giúp thương hiệu ghi dấu ấn sâu đậm như một biểu tượng của sự tin cậy trong mọi hành trình của quý khách. Một trong những điểm cộng lớn nhất giúp G7 Taxi chiếm trọn lòng tin của hành khách chính là chính sách giá cước ổn định. G7 taxi là một trong những đơn vị áp dụng mức giá cước cạnh tranh nhất trên thị trường khi niêm yết mức giá cước thấp, ổn định và không áp dụng tăng giá giờ cao điểm. Theo tính toán của đơn vị, mức giá cước này là một trong những đơn vị có mức giá cước ổn định nhất tại thị trường Hà Nội. Bên cạnh đó, đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp, thân thiện và am hiểu đường phố, góp phần đảm bảo chuyến đi an toàn, vui vẻ cho hành khách.

G7 Taxi được trang bị giải pháp công nghệ hiện đại khi khách hàng sử dụng smartphone trên Android, IOS có thể tải ứng dụng G7 Taxi để đặt xe của G7 Taxi. Ứng dụng đáp ứng được việc gọi xe nhanh chóng trong cả những khung giờ cao điểm, giờ đêm. Khách hàng không có smartphone, vẫy xe trên đường cũng có thể yêu cầu lái xe ước tính trước giá cước chuyến đi thông qua phần mềm của lái xe.

Hiện nay, G7 Taxi đã mở rộng tới Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và vẫn đang tiếp tục mở rộng ra các tỉnh thành khác trong cả nước. Chính sách nhượng quyền và hợp tác của G7 Taxi đang thu hút nhiều đơn vị đầu tư, các hãng taxi trong khu vực cùng tham gia liên kết. Trong tương lai, thương hiệu này vẫn đang đẩy mạnh hợp tác để tìm kiếm các đối tác bền vững để đưa G7 Taxi trở thành một trong những thương hiệu taxi lớn mạnh nhất tại Việt Nam.