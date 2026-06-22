Xử lý người vi phạm nồng độ cồn có hành vi cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828 mg/l khí thở, một người đàn ông đã có hành vi cản trở, lăng mạ và kích động gây mất an ninh, trật tự. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội khống chế, đưa người này về trụ sở để xác minh, xử lý theo quy định.

Người đàn ông được đưa về trụ sở để làm rõ

Ngày 18-6-2026, Tổ tuần tra, kiểm soát - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, thuộc địa bàn phường Thanh Xuân.

Khoảng 21h15 cùng ngày, tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 29X7-319.xx do N.L.M. (SN 1988, trú tại Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828 mg/l khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.L.M và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đến khoảng 23h05’, khi tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dụng để vận chuyển các phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ, N.L.M. bất ngờ có hành vi chặn phía trước đầu xe, không cho phương tiện chuyên dụng di chuyển. Người này còn có lời nói lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, hô hào, kích động, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Mặc dù đã được cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, giải thích và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, N.L.M. vẫn không chấp hành, tiếp tục cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường để làm việc, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng có hành vi lăng mạ, hô hào, kích động gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thanh Xuân tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.