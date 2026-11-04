Chủ động rà soát nơi cư trú, đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê và doanh nghiệp, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, quản lý cư trú, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Thiên Lộc hướng dẫn chủ cơ sở và khách lưu trú làm thủ tục cần thiết về quy định đảm bảo ANTT

Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ cư trú

Thực hiện kế hoạch cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an xã Thiên Lộc đã chủ động xây dựng phương án, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê, nhà trọ và hộ gia đình có người nước ngoài tạm trú.

Qua đó, Công an xã Thiên Lộc đã tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài đến cư trú, làm việc. Đơn vị đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Thiên Lộc có 20 cơ sở lưu trú đang có khoảng 45 người nước ngoài tạm trú và 90 doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc với tổng số khoảng 360 người. Đây là địa bàn có hoạt động lưu trú, lao động nước ngoài tương đối đa dạng, đặt ra yêu cầu phải thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin và quản lý cư trú theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Công an xã đã phối hợp với trưởng thôn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp đến các hộ kinh doanh có người nước ngoài thuê nhà, khu nhà trọ và cơ sở lưu trú để kiểm tra. Nội dung tập trung vào việc thực hiện khai báo tạm trú, đăng ký thông tin lưu trú, kiểm tra giấy tờ tùy thân, thị thực và các giấy tờ liên quan đến quá trình nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quá trình kiểm tra được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, kết hợp giữa kiểm tra hành chính với tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, chủ nhà cho thuê và người nước ngoài nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tính từ khi triển khai đợt cao điểm, Công an xã Thiên Lộc đã kiểm tra 1 nhà nghỉ, 3 nhà trọ và 4 nhà dân, với tổng số 12 lượt người nước ngoài được kiểm tra. Qua rà soát, các cơ sở cơ bản thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định; những trường hợp người nước ngoài được kiểm tra đều bảo đảm điều kiện về thị thực khi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc trực tiếp xuống từng cơ sở, hộ dân giúp lực lượng chức năng cập nhật sát thực tế số lượng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Phòng ngừa vi phạm, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp, Công an xã Thiên Lộc chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định về quản lý người nước ngoài. Trong đó, yêu cầu các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ dịch vụ, hộ gia đình cho thuê và người dân có người nước ngoài đến lưu trú phải thực hiện khai báo tạm trú đầy đủ, đúng thời gian quy định thông qua phần mềm trực tuyến hoặc tại cơ quan Công an.

Công an xã Thiên Lộc kiểm tra hướng dẫn cơ sở lưu trú chấp hành quy định về đảm bảo ANTT

Đối với người nước ngoài, Công an xã khuyến cáo phải tuân thủ đúng mục đích nhập cảnh được cấp phép, phù hợp với loại thị thực hoặc giấy miễn thị thực như du lịch, làm việc, đầu tư, học tập; không tự ý chuyển đổi mục đích hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đối với các doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài, cần thực hiện đầy đủ quy định về tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, khai báo và quản lý hợp đồng lao động. Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài và doanh nghiệp mà còn góp phần phòng ngừa các vi phạm liên quan đến cư trú, lao động và hoạt động kinh doanh.

Công an xã cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những biểu hiện nghi vấn như người nước ngoài cư trú không khai báo, lao động trái phép, có dấu hiệu hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao hoặc vi phạm trật tự xã hội.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ, Công an xã Thiên Lộc quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định địa bàn và xây dựng môi trường an toàn cho người dân, doanh nghiệp cũng như người nước ngoài sinh sống, làm việc hợp pháp tại địa phương.