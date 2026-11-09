Chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn

ANTD.VN - Nhằm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài, Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, Công an xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập 5 đoàn kiểm tra, tổ chức rà soát tại các cơ sở lưu trú và hộ gia đình có người nước ngoài thuê, ở. Quá trình kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn

Từ ngày 1/11 đến 7/11/2026, lực lượng Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn 25 cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài thông qua hệ thống điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Đây là nội dung nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, bảo đảm thông tin về người nước ngoài lưu trú trên địa bàn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hồ sơ, thủ tục, các đoàn công tác còn trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở lưu trú, người quản lý và các hộ gia đình cách thức sử dụng hệ thống khai báo trực tuyến. Những nội dung liên quan đến trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin nhập cảnh, thời gian lưu trú và việc khai báo tạm trú được phổ biến cụ thể. Đối với những trường hợp còn lúng túng khi thao tác trên hệ thống, cán bộ Công an đã tận tình giải đáp, hướng dẫn, nhất là các hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, phòng trọ chưa quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 1/11 đến 7/11/2026, lực lượng Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn 25 cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài thông qua hệ thống điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn

Thông qua công tác rà soát, kiểm tra, lực lượng Công an xã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình khai báo tạm trú; đồng thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu cư trú, hoạt động không đúng quy định để tiến hành xác minh, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức 5 đoàn kiểm tra cùng với đẩy mạnh hướng dẫn khai báo tạm trú trên môi trường điện tử cho thấy sự chủ động của Công an xã Thượng Phúc trong công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài. Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở lưu trú và người dân mà còn góp phần khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý cư trú, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Thượng Phúc tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.