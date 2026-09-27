Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư đường cao tốc

ANTD.VN - Thông tin từ Bộ Xây dựng, ngày 29/9/2026, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về định hướng phát triển, nhu cầu nguồn lực, cơ chế, chính sách và danh mục các dự án đường bộ cao tốc ưu tiên kêu gọi đầu tư. Đây cũng là dịp Bộ Xây dựng trao đổi, lắng nghe ý kiến về các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước tham gia phát triển đường bộ cao tốc từ các cơ quan quản lý, các hiệp hội chuyên ngành và nhà đầu tư.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của khoảng 170 đại biểu là đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương; các địa phương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; các ngân hàng trong nước; các tổ chức tư vấn, chuyên gia cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến phát triển đường bộ cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cao tốc để tìm cách huy động nguồn ngoài ngân sách

Trong đó, đường bộ cao tốc có vai trò quan trọng trong kết nối các trung tâm kinh tế, các vùng động lực, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế; rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106 km. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hoàn thành khoảng 5.000km.

Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.231km và mở rộng, hoàn thiện 1.187km đường bộ cao tốc hiện hữu, tổng nhu cầu vốn khoảng hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư khoảng 403.400 tỷ đồng. Số vốn cần tiếp tục cân đối, huy động khoảng 839.400 tỷ đồng.

Trước nhu cầu nguồn lực rất lớn, song song với việc phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, việc huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Nhà nước tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, có tính chiến lược, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.

Bộ Xây dựng kỳ vọng, Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc được tổ chức sẽ tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin về nhu cầu, định hướng và cơ hội đầu tư; tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống đường bộ cao tốc hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã hoàn thành 3.345km đường bộ cao tốc, vượt mục tiêu 3.000km; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã cơ bản được nối thông.

Giai đoạn 2021 - 2025, vốn đầu tư công dành cho phát triển đường bộ cao tốc là 254.152 tỷ đồng. Có 17 dự án được đầu tư theo phương thức PPP loại hợp đồng BOT, tổng vốn huy động 444.571 tỷ đồng.Trong đó vốn nhà nước tham gia 213.129 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động 231.633 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số tuyến, đoạn tuyến còn được đầu tư phân kỳ với quy mô hạn chế, cần tiếp tục mở rộng để tăng cường an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải.