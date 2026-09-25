Đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh với 4.600 tỷ đồng

ANTD.VN -Ban QLDA Mỹ Thuận vừa có đề xuất gửi Bộ Xây dựng bổ sung hơn 4.600 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp.

Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng, phần tuyến và các công trình trên tuyến sẽ được mở rộng từ nền đường 17 m lên 24 m. Với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cao tốc sẽ có làn dừng khẩn cấp thay cho phương án 4 làn xe hạn chế đã được phê duyệt ở giai đoạn một.

Riêng cầu Nguyễn Văn Tiếp A được đề xuất xây thêm một đơn nguyên song song, đạt quy mô 6 làn xe, nền cầu rộng 35 m. Các hạng mục khác như cầu, nút giao, thoát nước, đường gom, hệ thống an toàn và điều hành giao thông, trạm thu phí không dừng cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.

Đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp

Tuyến cao tốc nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dài khoảng 26 km, bắt đầu từ điểm kết nối với tuyến N2 tại xã Đốc Binh Kiều và kết thúc ở nút giao An Bình, phường Mỹ Trà. Đây là một đoạn của trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, kết nối với các tuyến đường trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vốn bổ sung để hoàn thiện tuyến được tính toán khoảng 4.661 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 3.071 tỷ đồng, thiết bị 175 tỷ đồng, quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác 486 tỷ đồng, phần dự phòng khoảng 927 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị sử dụng ngân sách nhà nước cho phần đầu tư bổ sung.

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, mặt bằng dự án đã được giải phóng theo quy mô 6 làn xe. Vì vậy, việc mở rộng trong giai đoạn này cơ bản không phát sinh thêm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 1 của cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đang thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 32%. Để không ảnh hưởng tiến độ chung, chủ đầu tư đề xuất triển khai khảo sát, lập thiết kế và chuẩn bị các thủ tục cho phần mở rộng trong thời gian chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Nếu phương án được thông qua, phần mở rộng dự kiến thi công từ năm 2027, phấn đấu thông xe toàn tuyến trong năm 2028. Khi hoàn thành, cao tốc được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, An Hữu - Cao Lãnh và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.