Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam

ANTD.VN - Ngày 2-11, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) tổ chức Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam trong năm học 2026 - 2027.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (TP.HCM)

Mục tiêu của chương trình nhằm: Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên 100%; nâng cao nhận thức về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông

Các em học sinh thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn

Chương trình xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng trong hình thành nhận thức tư duy. Hoạt động này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” được HVN phối hợp với các cơ quan triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.

Các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn

Tính đến nay tổng số mũ được trao lên đến gần 14 triệu mũ, tạo ra tác động đáng kể đến nhận thức, thói quen đội mũ bảo hiểm của học sinh lớp 1. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng dần qua các năm, đạt 89% vào năm 2026 (số liệu thống kê tại hơn 790 trường trên toàn quốc năm học 2025 - 2026), cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.

Đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh khu vực miền Nam đã diễn ra thành công tại trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (TP Hồ Chí Minh) với sự tham dự của đại diện Cục CSGT, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh và ông Shinsuke Horiuchi - Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì hào hứng tham gia chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì đại diện cho học sinh lớp 1 khu vực miền Nam nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo Cục CSGT, Bộ GD-ĐT, HVN và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo ATGT thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai cho hơn 1.200 học sinh và phụ huynh.

Các em học sinh trang trí mũ bảo hiểm Honda

Đặc biệt, chương trình sẽ mở rộng đối tượng, tập trung vào trẻ em dưới 6 tuổi với thông điệp: ‘Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi’.

Phụ huynh trải nghiệm trên máy tập lái xe Honda

Đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các bậc phụ huynh

Phụ huynh thực hành lái xe an toàn trên sa hình

Đây không chỉ là cam kết lâu dài của HVN trong lĩnh vực ATGT, mà còn là hành động cụ thể thể hiện vai trò đồng hành cùng chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.