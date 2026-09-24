Liên danh nhà đầu tư nào đề xuất mở rộng cao tốc Bắc- Nam đoạn Quảng Ngãi- Dầu Giây?

ANTD.VN -Liên danh nhà đầu tư đề xuất được nghiên cứu mở rộng cao tốc Bắc- Nam từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây khoảng 550km lên 6 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến 93.000 tỷ đồng không sử dụng vốn ngân sách.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM mới đây đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu, đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây (không bao gồm đoạn Nha Trang - Vĩnh Hảo) theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với 100% vốn của nhà đầu tư.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nằm trong phạm vi đầu tư mở rộng được nhà đầu tư đề xuất hiện đang khai thác quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Hai doanh nghiệp trong cùng liên danh, gồm: Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Đối tác công tư CII.

Theo đó, phạm vi đề xuất của liên danh này đầu tư có tổng chiều dài khoảng 551km (đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang dài 351km và đoạn Vĩnh Hảo - Dầu Giây dài 200km), đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa; Đồng Nai, Lâm Đồng.

Quy mô đầu tư từ 4 làn xe lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.000 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn nhà đầu tư.

Trong đó, nhà đầu tư lên phương án hoàn trả cho ngân sách Nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng, nhận quyền khai thác thu phí tuyến cao tốc được đề xuất từ ngày 1/1/2028. Tổng mức đầu tư xây dựng hoàn thiện khoảng 75.000 tỷ đồng.

Nếu phương án trên được chấp thuận, dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 - 2030.

Tuyến cao tốc Nha Trang- Cam Lâm

Cũng theo báo cáo, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn vốn, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã đại diện liên danh nhà đầu tư làm việc với 8 tổ chức tín dụng, nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao về định hướng.

Trên cơ sở đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận cho làm Nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang và đoạn Vĩnh Hảo - Dầu Giây theo phương thức PPP và xem xét giao cơ quan chuyên môn chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của pháp luật.

"Trường hợp dự án không được phê duyệt, liên danh nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro của việc lập đề xuất dự án", văn bản nêu rõ.

Trước đó, hồi cuối tháng 8/2026, liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII đã gửi văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho tham gia đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Ở thời điểm đó, liên danh này đăng ký đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây với tổng chiều dài khoảng 200km. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 38.636 tỷ đồng (khoảng 18.636 tỷ đồng được tính toán hoàn trả nguồn vốn cho ngân sách Nhà nước đã đầu tư phần xây dựng đoạn tuyến Dầu Giây - Vĩnh Hảo; Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng hoàn thiện tuyến cao tốc khoảng 20.000 tỷ đồng).