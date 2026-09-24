Đề xuất xây cầu Cần Thơ 2 quy mô 6 làn xe với hơn 27.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Cầu Cần Thơ 2 được đề xuất với quy mô 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết nối với cao tốc Cần Thơ- Cà Mau Mỹ Thuận- Cần Thơ. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 27.000 tỷ đồng.

Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo kết quả nghiên cứu, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 27.050 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 2.740 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 18.967 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Công trình dự kiến có điểm đầu kết nối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại khu vực nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long); điểm cuối khớp nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC2 (TP Cần Thơ).

Về quy mô đầu tư, theo Ban QLDA Mỹ Thuận, phần tuyến dự kiến bố trí 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp; cầu chính dài khoảng 870 m, thiết kế kết cấu dây văng, có 6 làn xe, không bố trí làn dừng khẩn cấp.

Đề xuất xây dựng cầu Cần Thơ 2, quy mô 6 làn xe với 27.000 tỷ đồng

Trên cơ sở rà soát, cập nhật các số liệu về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, nhu cầu sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án là hơn 126 ha. Trong đó, hơn 97 ha đất phải thu hồi trên địa bàn phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) và các phường Bình Minh, Đông Thành, Cái Vồn (tỉnh Vĩnh Long).

Trong tờ trình, Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể trong năm 2026, sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; tổ chức thi tuyển và hoàn thành lựa chọn phương án kiến trúc công trình cầu Cần Thơ 2 trong quý IV/2026.

Năm 2027 dự kiến sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt dự án đầu tư; bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương. Đồng thời triển khai các thủ tục liên quan để khởi công trong năm 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác, sử dụng sau 5 năm.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, việc đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy hoạch, góp phần tăng cường kết nối các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong khu vực dự án nói chung và các tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ nói riêng.

Đặc biệt, dự án góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.