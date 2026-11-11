Tìm chủ sở hữu biển kiểm soát xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Cướp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có, xảy ra tháng 7-2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thu thập được 1 Biển kiểm soát xe mô tô 37L1-56216.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đề nghị thông báo ai là chủ sở hữu, quản lý, sử dụng xe mô tô có BKS 37L1-56216 hoặc là người bị hại liên hệ với đồng chí Lê Đức Hoan- Cán bộ Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hà Nội (Số điện thoại: 0366758688; Địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để giải quyết theo quy định pháp luật.