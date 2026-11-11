ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu biển kiểm soát xe máy liên quan đến Cướp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Cướp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có, xảy ra tháng 7-2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thu thập được 1 Biển kiểm soát xe mô tô 37L1-56216.

Biển kiểm soát xe máy chưa xác định được chủ sở hữu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đề nghị thông báo ai là chủ sở hữu, quản lý, sử dụng xe mô tô có BKS 37L1-56216 hoặc là người bị hại liên hệ với đồng chí Lê Đức Hoan- Cán bộ Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hà Nội (Số điện thoại: 0366758688; Địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để giải quyết theo quy định pháp luật.