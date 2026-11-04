Tìm chủ sở hữu biển kiểm soát xe máy

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (Công an xã Ngọc Hồi) đang giải quyết vụ án vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 26/8/2026 tại đường Đại Thanh, thôn Nguyệt Áng, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội giữa xe ô tô biển kiểm soát 29E-841.40 và xe mô tô nhãn hiệu HONDA Vision biển kiểm soát 36D1-549.68, CQĐT thu giữ 02 (hai) biển kiểm soát xe ô tô là 33M-4388 và 30M-4433 rơi tại hiện trường.
Cơ quan CSĐT đề nghị cá nhân, tổ chức đang quản lý, sử dụng xe ô tô mang BKS 33M-4388 và 30M-4433 liên hệ cơ quan CSĐT (đ/c Nguyễn Tiến Mạnh, Cán bộ điều tra SĐT 0935.300485) để cung cấp, làm việc về những nội dung liên quan.